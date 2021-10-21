Что такое самореализация и почему важно "бежать" с нелюбимой работы? Опыт блогера

Человек способен достичь максимума только в том, что он делает страстно, любя всей душой. И совершенно не важно, что это, и насколько глупым и никому не нужным кажется в начале пути. Это — и есть призвание. А идя в профессию только ради престижа, заработка, или непонятно еще чего, многого не достигнешь. Итак, разберемся подробнее, как найти свое призвание.

Это то, к чему у тебя внутренний отклик, то, чем тебе нравится заниматься, даже если кажется, что "на этом так сложно / невозможно заработать / это не стабильно / не практично". Все наши предрасположенности идут из детства, но взрослея, мы их стараемся заглушить в себе. Забываем, чем на самом деле мечтали заниматься, поступаем в университет на какие-то самые распространенные профессии или идем работать просто ”ради денег”. И в итоге проживаем нереализованную жизнь.

К примеру: разве может человек, мечтающий стать фотографом/писателем/дизайнером быть счастливым, работая в полиции?

И насколько же счастливы люди, которые получают удовольствие от того, что делают, от своей профессии! Те, кто занимается тем, к чему лежит душа, и чей разум не удалось забить установками, что, мол, иди работай бухгалтером (данная профессия приведена только в качестве примера), там заработать легче и платят больше.

Деньги — это лишь отдача от мира за то, что мы приносим в этот мир. И если вы будете заниматься своим любимым делом, гореть им, то щедрая отдача неизбежна.

Мне кажется, что это действительно большая проблема современного мира. Вроде бы — так много всего, выбирай что хочешь, занимайся тем, что нравится — но так или иначе, почти каждый встречается со сложностями в поисках себя.

В качестве подтверждения своих слов привожу исследования из книги Алана и Барбары Пиз ”Ответ”: ⠀