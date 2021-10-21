Что такое самореализация и почему важно "бежать" с нелюбимой работы? Опыт блогера
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Человек способен достичь максимума только в том, что он делает страстно, любя всей душой. И совершенно не важно, что это, и насколько глупым и никому не нужным кажется в начале пути. Это — и есть призвание. А идя в профессию только ради престижа, заработка, или непонятно еще чего, многого не достигнешь. Итак, разберемся подробнее, как найти свое призвание.
Это то, к чему у тебя внутренний отклик, то, чем тебе нравится заниматься, даже если кажется, что "на этом так сложно / невозможно заработать / это не стабильно / не практично". Все наши предрасположенности идут из детства, но взрослея, мы их стараемся заглушить в себе. Забываем, чем на самом деле мечтали заниматься, поступаем в университет на какие-то самые распространенные профессии или идем работать просто ”ради денег”. И в итоге проживаем нереализованную жизнь.
К примеру: разве может человек, мечтающий стать фотографом/писателем/дизайнером быть счастливым, работая в полиции?
И насколько же счастливы люди, которые получают удовольствие от того, что делают, от своей профессии! Те, кто занимается тем, к чему лежит душа, и чей разум не удалось забить установками, что, мол, иди работай бухгалтером (данная профессия приведена только в качестве примера), там заработать легче и платят больше.
Деньги — это лишь отдача от мира за то, что мы приносим в этот мир. И если вы будете заниматься своим любимым делом, гореть им, то щедрая отдача неизбежна.
Мне кажется, что это действительно большая проблема современного мира. Вроде бы — так много всего, выбирай что хочешь, занимайся тем, что нравится — но так или иначе, почти каждый встречается со сложностями в поисках себя.
В качестве подтверждения своих слов привожу исследования из книги Алана и Барбары Пиз ”Ответ”: ⠀
"Обычно в списках большинства людей один из высших приоритетов — профессиональная жизнь; однако исследования показывают, что более 8 из 10 людей недовольны своим способом заработка. Опрос Гэллапа 2012 г., охвативший 140 стран, показал, что 67 % людей ”не увлечены” своей работой (или просто недостаточно мотивированы и не расположены вкладывать в нее дополнительные усилия), а еще 24 % ”активно недовольны” или по-настоящему несчастливы."⠀
Вопрос, который может вам помочь определить, тем ли делом вы занимаетесь:
Встаете ли вы по утрам с радостью, в предвкушении рабочего дня и задач, которые вам предстоит выполнить?
Если ответ отрицательный, то спросите себя:
Чем мне настолько сильно нравится заниматься, что при возможности я бы даже мог(ла) заниматься этим бесплатно? В ответе на этот вопрос как раз может скрываться ваше истинное призвание.
На своем личном примере я убедилась в том, что работа не по призванию только загоняет в состояние апатии и не дает раскрыть свой потенциал. 3 года я изучала юриспруденцию и 2 года проработала в этой сфере. Да, мне всегда нравилось помогать людям, но в этой профессии я не реализовывала то, что всегда было во мне: это творчество. Спустя время я поняла, что практически не получаю удовольствие от работы, и решила сменить деятельность, пойдя учиться на композитора и начав вести блог. В итоге я чувствую себя гораздо более реализованной и счастливой, даже будучи в начале пути и не имея такой стабильности, как раньше.
А что вы думаете по этому поводу? Довольны ли своим способом заработка и реализацией, или понимаете в глубине души, что идете не своим путем и мечтаете о большем?
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