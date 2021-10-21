ВИДЕО | Ношение масок обязательно! Правительство рассказало о новых решениях
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Яак Ааб сообщил, что с 1 ноября меняется порядок тестирования учеников в школах и облегченный порядок карантина. С понедельника обязательно носить в общественных местах маску, желательно медицинскую (либо соответствующую ей по свойствам), просто покрывать лицо недостаточно. В публичных мероприятиях можно участвовать только на основании ковид-справки, отрицательного теста теперь будет недостаточно.
Министр Марис Лаури сказала, что еще одна важная новость заключается в том, что правительство утвердило подготовленный Министерством юстиции законопроект, которым ставка минимальных алиментов отвязывается от минимальной зарплаты. Расчет будет производиться по специальной формуле, которая принимает во внимание действительные расходы на ребенка. Лаури подчеркнула, что новый порядок начнет применяться в отношении новых судебных решений, кроме тех, где размер алиментов меньше 50% от минимальной зарплаты.
Кийк в свою очередь подчеркнул исключительную важность вакцинации в разрешении кризиса. Ограничения, о которых было объявлено на днях, были сегодня утверждены. Во всех общественных местах теперь нужно носить маски, а не просто покрывать лицо. Рекомендуется носить хирургические маски, но, исходя из ситуации и места, допускается использование многоразовых.
”Каждая вакцинация имеет решающее значение. Каждая вакцинация может спасти жизнь, — подчеркнул Кийк. — Как говорили и некоторые эксперты, вирус настигнет любого невакцинированного человека, это просто вопрос времени. Да, вирус может настигнуть и вакцинированного, но тот, вероятно, отделается более легко”. Министр сказал, что правительство не хочет прибегать к средневековым методам, например, закрытию страны, поэтому люди должны поступать разумно и вакцинироваться.
Меры, которые утвердило сегодня правительство:
Ужесточится обязанность по ношению маски в публичных помещениях, где не проверяются COVID-cправки
Правительство решило, что в публичных помещениях, где не осуществляется контроль распространения коронавируса, нужно носить именно маску, просто прикрывать нос и рот будет недостаточно.
Кроме того, правительство настоятельно рекомендует с 12 лет носить маску также при участии в любой организованной деятельности, во время которой проверяется факт вакцинации или перенесенной болезни. Например, в кино, театре или на концерте.
Распространение коронавируса предотвращают только медицинские или соответствующие им по характеристикам маски, поэтому правительство советует людям пользоваться именно ими.
Сокращение количества контактов
Предприниматели должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями торговых площадей и точек обслуживания. Рекомендуется закрыть места для сидения и игровые площадки на находящихся в общем пользовании территориях торговых центров.
Правительство настоятельно советует как вакцинированным, так и не вакцинированным людям по возможности работать из дома.
Меры по защите невакцинированного населения
В качестве COVID-справки будут действовать только справки, подтвержающие вакцинацию или перенесенное заболевание. Это значит, что взрослые люди, которые не вакцинированы от COVID или не переболели этой болезнью, не смогут больше участвовать в организованной деятельности, где требуется предъявлять COVID-справку.
Ограничение касается спорта, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, а также спортивных соревнований, спортивных и физкультурных мероприятий, общественных бань, СПА, бассейнов, водных центров, публичных собраний и мероприятий, концертов, театров, киносеансов, музеев, выставочных центров, развлекательных заведений и заведений общепита.
Меры по активизации вакцинации и помощи больницам
Помощь больницам
Правительство поддерживает предложение повысить доплату больницам за койко-день пациента с COVID-19 на 75 процентов. Мера действует с октября до декабрь 2021.
Помощь больницам обойдется в общую сумму 11,79 миллиона евро, изыскать эти средства планируется из резервного капитала Больничной кассы, который нужно будет восстановить в следующем году.
Поддержка центрам семейных врачей
Правительство выделит в целевой резерв в 5 миллионов евро на доплаты по результатам работы центрам семейных врачей за достижение высоких показателей вакцинации в возрастной группе 60+. Министерство социальных дел вместе с Больничной кассой и Обществом семейных врачей разработает более точные критерии для этой меры.
Кроме того, правительство поддерживает предложение платить центрам семейных врачей доплату в двойном размере за количество уколов, превышающее 120 в неделю. Если до 120 уколов в неделю каждый укол оплачивается по обычному тарифу 5.30 евро, то со 121 укола тариф возрастет до 10.60 евро. Аналогичный принцип доплат будет действовать также для школьных медсестер. Мера будет введена до 30 ноября 2021. Бюджет меры составляет ориентировочно 415 000 евро, изыскать которые планируется в бюджете Больничной кассы.
Двухступенчатая мера поддержки для местных самоуправлений
Местное самоуправление, которое увеличит охват населения вакцинацией по сравнению с состоянием на 1 октября на 10 процентов, начнет получать по 5 евро за каждого вакцинированного жителя. В качестве второй ступени помощи самоуправление будет получить по 5 евро за каждого вакцинированного жителя и в том случае, если вакцинация среди взрослого населения достигнет как минимум 80%.
Мера будет действовать до конца года, на нее потребуется примерно 11,5 миллиона евро.