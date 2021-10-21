ВИДЕО | Ношение масок обязательно! Правительство рассказало о новых решениях

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Яак Ааб сообщил, что с 1 ноября меняется порядок тестирования учеников в школах и облегченный порядок карантина. С понедельника обязательно носить в общественных местах маску, желательно медицинскую (либо соответствующую ей по свойствам), просто покрывать лицо недостаточно. В публичных мероприятиях можно участвовать только на основании ковид-справки, отрицательного теста теперь будет недостаточно.

Министр Марис Лаури сказала, что еще одна важная новость заключается в том, что правительство утвердило подготовленный Министерством юстиции законопроект, которым ставка минимальных алиментов отвязывается от минимальной зарплаты. Расчет будет производиться по специальной формуле, которая принимает во внимание действительные расходы на ребенка. Лаури подчеркнула, что новый порядок начнет применяться в отношении новых судебных решений, кроме тех, где размер алиментов меньше 50% от минимальной зарплаты.

Кийк в свою очередь подчеркнул исключительную важность вакцинации в разрешении кризиса. Ограничения, о которых было объявлено на днях, были сегодня утверждены. Во всех общественных местах теперь нужно носить маски, а не просто покрывать лицо. Рекомендуется носить хирургические маски, но, исходя из ситуации и места, допускается использование многоразовых.

”Каждая вакцинация имеет решающее значение. Каждая вакцинация может спасти жизнь, — подчеркнул Кийк. — Как говорили и некоторые эксперты, вирус настигнет любого невакцинированного человека, это просто вопрос времени. Да, вирус может настигнуть и вакцинированного, но тот, вероятно, отделается более легко”. Министр сказал, что правительство не хочет прибегать к средневековым методам, например, закрытию страны, поэтому люди должны поступать разумно и вакцинироваться.

Меры, которые утвердило сегодня правительство:

Ужесточится обязанность по ношению маски в публичных помещениях, где не проверяются COVID-cправки