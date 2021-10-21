ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ношение масок обязательно! Правительство рассказывает о новых решениях

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Яак Ааб сообщил, что с 1 ноября меняется порядок тестирования учеников в школах и облегченный порядок карантина. С понедельника обязательно носить в общественных местах маску, желательно медицинскую (либо соответствующую ей по свойствам), просто покрывать лицо недостаточно. В общественных мероприятиях можно участвовать только на основании справки о вакцинации, отрицательного теста теперь будет недостаточно.

Министр Марис Лаури сказала, что еще одна важная новость заключается в том, что правительство утвердило подготовленный Министерством юстиции законопроект, которым ставка минимальных алиментов отвязывается от минимальной зарплаты. Расчет будет производиться по специальной формуле, которая принимает во внимание действительные расходы на ребенка. Лаури подчеркнула, что новый порядок начнет применяться в отношении новых судебных решений, кроме тех, где размер алиментов меньше 50% от минимальной зарплаты.

Кийк в свою очередь подчеркнул исключительную важность вакцинации в разрешении кризиса. Ограничения, о которых было объявлено на днях, были сегодня утверждены. Во всех общественных местах теперь нужно носить маски, а не просто покрывать лицо. Рекомендуется носить хирургические маски, но, исходя из ситуации и места, допускается использование многоразовых.

”Каждая вакцинация имеет решающее значения. Каждая вакцинация может спасти жизнь”, — подчеркнул Кийк. — Как говорили и некоторые эксперты, вирус настиг любого невакцинированного человека, это просто вопрос времени. Да, вирус может настигнуть вакцинированного, но тот, вероятно, отделается более легко”. Он сказал, что правительство не хочет прибегать к средневековым методам, например, в виде закрытия страны, поэтому люди должны поступать разумно и вакцинироваться.

Новость дополняется.