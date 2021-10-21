5 ошибок, которые никак нельзя допускать в резюме
В этом блоге я буду говорить о темах, которые беспокоят всех новичков. Например о том, как удачно пройти собеседование, как собрать портфолио, как работать на фрилансе и выстраивать коммуникацию с заказчиками. А ещё поделюсь ценными лайфхаками и советами от опытных HR-специалистов. Для первой статьи блога я выбрала самую наболевшую и актуальную тему: ошибки, которые никак нельзя допускать в резюме.
Получить работу мечты –– это квест, к которому нужно подготовиться основательно. И начать стоит с составления вашего резюме. В этой статье я собрала типичные ошибки студентов, которые они часто допускают, и советы профессиональных эйчаров, которые каждый день просматривают десятки CV.
Ошибка №1. Указывать опыт работы, который не относится к позиции
Если вы кандидируетесь на должность SMM-специалиста, расскажите об опыте работы с социальными сетями. Не стоит писать о том, что вы пробовали себя в качестве фитнес-тренера или работали в ресторане после университета. Эйчары просматривают резюме всего за несколько секунд и, в первую очередь, обращают внимание на бэкграунд и навыки. Ваше резюме должно говорить о том, что сфера, в которой вы собираетесь работать, действительно вам интересна.
Ошибка №2. Использовать селфи
Или любое другое слишком неформальное фото из вашего Instagram. Идеально когда фото:
- Хорошего качества с нейтральным фоном (без пальм и котиков на заднем плане)
- У вас дружелюбное выражение лица
- Вы в закрытой одежде (летние фото из отпуска не берём)
Если в СV стоит неподходящее фото, 90%, что ваше резюме даже не прочитают.
Ошибка №3. Не использовать ключевые слова
Независимо от того, кто будет просматривать ваше резюме –– живой рекрутёр или алгоритмы машинного обучения, они будут обращать внимание на ключи.
Это отдельные слова или фразы, которые говорят о том, что вы подходите под описание вакансии. Чаще всего они связаны, с опытом и навыками и всегда указываются в объявлении. Например, если компания ищет программиста, то в описании вакансии могут быть указаны вот такие ключи: операционная система, SaaS, база данных, SQL, JavaScript. Если вы собираетесь попробовать себя на эту позицию, используйте эти слова в описании ваших навыков.
Ошибка №4. Нет сопроводительного письма
Нужно запомнить –– CV всегда подается в комплекте с сопроводительным письмом. Это не обязательно гарант того, что вас пригласят на собеседование. Но письмо может привлечь внимание рекрутёра и заметно увеличить ваши шансы на успех.
Что здесь важно:
Грамотность и отсутствие ошибок. Если сомневаетесь, проверьте текст с помощью специальных сервисов. Для текстов на русском языке отлично подойдёт приложение Text.ru, для англоязычных документов можно использовать Grammarly.com. Эти сервисы подсветят проблемы с запятыми, найдут орфографические ошибки и помогут поправить стилистику.
Отсутствие штампов. Соблюдайте деловой стиль письма, но старайтесь излагать свои мысли просто. А ещё стоит избавиться от штампов, эйчары их очень не любят. Например, затёртая фраза ”Прошу вас рассмотреть мое резюме на позицию…” легко может превратиться в ”хочу работать в вашей команде”.
Релевантность. Копировать и отправлять одну и ту же версию письма сразу в несколько компаний точно не стоит. Прежде чем отправлять письмо, проведите мониторинг и узнайте о компании, в которую собираетесь устраиваться, и о требованиях к вашей позиции. Покажите свою заинтересованность в конкретной вакансии и аргументированно объясните, почему вы отлично справитесь с работой.
Ошибка № 5. Нерабочая ссылка на резюме
Когда вы отправляете ссылку на CV, которое размещено на сторонней платформе, убедитесь что доступ к документу открыт. По моему опыту, многие часто люди забывают об этой мелочи и их резюме просто не могут посмотреть. Обидно упустить свой шанс из-за такого недоразумения.
Это самые популярные ошибки, которых точно нужно избегать. Но если подходить к составлению резюме вдумчиво и внимательно, оно точно привлечёт внимание HR-специалиста. А вы будете на один шаг ближе к тому, чтобы попасть на работу мечты.