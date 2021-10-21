Боксер Медведев убил ножом медведя. Но друга не спас

Как сообщает телеграм-канал Shot, медведь убил 48-летнего мужчину, а затем набросился на боксера, который несколько раз ударил дикого зверя ножом. Спортсмен убил медведя, но получил серьезные раны. Во время борьбы с диким животным Медведев серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак не пострадал — он доставил Медведева на лодке до медицинского пункта. Сейчас боксер в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса (AIBA) возьмут на себя расходы на лечение Ильи Медведева, сообщил ТАСС президент AIBA Умар Кремлев.

Между тем Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе с телеканалом ”Звезда” оценил шансы убить медведя ножом.

Чтобы умертвить такое мощное животное, лезвие ножа должно быть не меньше 15-20 сантиметров — иначе оружие не достанет до жизненно важного органа. ”[Нужно бить] Между лопатками, в сердце, — отметил он. — В эту область наносят удар. А также мог попасть и в печень, легкое — это все смертельные раны. В легкое — у медведя кровь изо рта хлынет… Конечно, одним ударом он не мог завалить. Он крепкий на рану — медведь… Ножом у вас шанс один из тысячи” — сказал Татарников.

Медведев проживает в Тобольске. Он мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской область. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).В июле 2019-го он взял золото на чемпионате Вооруженных сил России в весовой категории до 64 кг