Второй по популярности политик Лаури Лаатс: родом из Абхазии, потратил 30 000 евро на агитацию и каждый день осматривает район

Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс — открытие муниципальных выборов 2021 года. Он получил 8 457 голосов. Это второй показатель по всей Эстонии. На первом месте мэр Михаил Кылварт с 27 663 голосами, на третьем европарламентарий Яна Тоом с четырьмя тысячами. При этом Лаатс был даже не первым в списке по району, но все равно обошел спикера Рийгикогу и председателя Центристской партии Юри Ратаса на пять тысяч голосов. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный попытался разобраться, почему так получилось и в чем секрет успеха 40-летнего центриста.

17 октября. Ночь подсчета голосов. Центристы впервые с 1999 года могут проиграть выборы в Таллинне. Проигрыш для них — это потеря единовластия в городе, которого добился еще великий Эдгар Сависаар. Лаатс в этот момент находится вместе со всеми. Но за подсчетом голосов особо не следит. "Я был уверен, что у меня будет хороший результат", — сказал он RusDelfi. Так и получилось. Но для него самого, а не для политической силы — Лаатс с отрывом обогнал всех конкурентов, кроме того, кого обогнать невозможно.

Начнем с начала. Лаури назначили старейшиной Мустамяэ в 2017 году. Хотя до этого у него уже был опыт работы руководителем этой управы — в 2009 году (тогда он был социал-демократом). Но из-за скандала все с тем же Сависааром ему пришлось покинуть пост. После выборов 2017 года он вернулся, а затем остался — хотя в 2019 году звали в парламент.

До прихода в политику инженер по образованию занимался недвижимостью с начала 2000-х. Строительство, обслуживание зданий, сдача в аренду помещений — крайне денежные сферы. На балансе его фирмы Olemar около миллиона евро. Зарплата старейшины — чуть меньше 4 тысяч в месяц брутто.