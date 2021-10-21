Второй по популярности политик Лаури Лаатс: родом из Абхазии, потратил 30 000 евро на агитацию и каждый день осматривает район
Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс — открытие муниципальных выборов 2021 года. Он получил 8 457 голосов. Это второй показатель по всей Эстонии. На первом месте мэр Михаил Кылварт с 27 663 голосами, на третьем европарламентарий Яна Тоом с четырьмя тысячами. При этом Лаатс был даже не первым в списке по району, но все равно обошел спикера Рийгикогу и председателя Центристской партии Юри Ратаса на пять тысяч голосов. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный попытался разобраться, почему так получилось и в чем секрет успеха 40-летнего центриста.
17 октября. Ночь подсчета голосов. Центристы впервые с 1999 года могут проиграть выборы в Таллинне. Проигрыш для них — это потеря единовластия в городе, которого добился еще великий Эдгар Сависаар. Лаатс в этот момент находится вместе со всеми. Но за подсчетом голосов особо не следит. "Я был уверен, что у меня будет хороший результат", — сказал он RusDelfi. Так и получилось. Но для него самого, а не для политической силы — Лаатс с отрывом обогнал всех конкурентов, кроме того, кого обогнать невозможно.
Начнем с начала. Лаури назначили старейшиной Мустамяэ в 2017 году. Хотя до этого у него уже был опыт работы руководителем этой управы — в 2009 году (тогда он был социал-демократом). Но из-за скандала все с тем же Сависааром ему пришлось покинуть пост. После выборов 2017 года он вернулся, а затем остался — хотя в 2019 году звали в парламент.
До прихода в политику инженер по образованию занимался недвижимостью с начала 2000-х. Строительство, обслуживание зданий, сдача в аренду помещений — крайне денежные сферы. На балансе его фирмы Olemar около миллиона евро. Зарплата старейшины — чуть меньше 4 тысяч в месяц брутто.
"Я пассивный собственник, — признает он. — У меня есть руководители на местах, в текущие вопросы я не вникаю, нет времени. Я выбрал свою работу — служить району. Мне эта работа нравится. Да, работая в политике, зарабатываешь намного меньше, чем будучи предпринимателем. Тут меньше возможностей, но я наслаждаюсь своей работой. Мне нравится делать город лучше". К слову, его фирма несколько раз выигрывала тендер от Таллинна на обслуживание муниципальных помещений.
Наличие стороннего заработка позволило потратить на политическую кампанию 30 000 евро. Любви к своему делу недостаточно, необходимо напомнить людям о себе. "Некоторые спрашивают, зачем тратить деньги и агитировать голосовать, если я и так много сделал. Я всегда спрашиваю в ответ — назовите зубную пасту, которую вы используете. Все отвечают — Colgate. Я говорю, а назовите другую — с этим уже сложнее. Максимум назовут три марки — самые рекламируемые. Так и работает реклама. В мире ведь много зубных паст, а на виду те фирмы, которые больше вкладывают в маркетинг", — поясняет причину приличных затрат политик.
Деньги потратил на рекламу на телевидении, плакаты, буклеты, письма в почтовые ящики, ручки, визитные карточки. Кажется, в октябре не было человека, который бы не заметил его портрет. Лаури "голосуйте за меня" Лаатс был везде.
Самая лучшая реклама — работа, считает член Центристской партии. У него вошло в привычку почти каждое утро на своем джипе осматривать район. Он делает это постоянно, так как не любит сидеть в офисе. С документами работает уже поздно ночью, когда дети и супруга спят. "Я должен знать, что происходит на районе. Это и знают все чиновники. В течение четырех лет сменил 60% человек, которые работали в управе. Мне нужна сильная команда. Если человек не может выполнить свои задачи, то его нужно менять. Мы предоставляем услугу жителям Мустамяэ", — добавляет он.
Пример. Бабушка пожаловалась на ручьи в парке Лепистику в пятницу. Старейшина сразу же сообщил подчиненным о неполадках. В понедельник проверил — все исправили. "Один журналист спросил — что я делал в понедельник утром после выборов. Я поспал три часа и поехал осматривать район. Мне не нужно спать больше четырех часов, организму хватает". Просыпается центрист без будильника. Скорее всего, помогает спортивное прошлое — он чемпион Эстонии по вольной борьбе.
Лаури Лаатс присутствовал на всех мероприятиях, а за неделю до выборов взял отпуск — чтобы сосредоточиться на агитации. Открытие парка, дорог, скамеек — везде был он. "Нужно разговаривать с людьми. Жители района этого хотят. Они хотят поговорить, порой им даже не нужно получать ответ. Они хотят, чтобы их выслушали", — утверждает он на чистом русском языке.
Семья Лаатса из Абхазии, куда перебралась еще во времена Российской империи. Тогда можно было купить там землю. Лаури родился уже на Кавказе, в селе Сальме, неподалеку от Гагр. "У нас была эстонская община, мы не забывали культуру, язык. Это очень важно. В 1992 году мы переехали в Эстонию. Началась война", — вспоминает уроженец Абхазии.
Уже после распада СССР он бывал в родных краях всего несколько раз, последний — 14 лет назад. Но признается, что хотели съездить два года назад. Увы, не получилось. "Началась пандемия, границы закрыли. А мы уже все распланировали. Моя мама была там четыре года назад. Это все-таки ее родина, она там родилась".
Этот регион, по словам Лаатса, необыкновенно красивый. "Там замечательный климат и красивая природа, там можно выращивать все, что хочешь, там отличные курорты. Если было бы желание привести все в порядок, это место было бы следующим Монте-Карло", — полагает житель Таллинна.
Сейчас пик популярности Лаури. Наверняка на консультациях по формированию новой коалиции в столице будут обсуждать его повышение. Но политик хочет остаться. "Люди, голосовавшие за меня, думаю, хотят, чтобы я остался. Некоторые говорили, что нужно идти в Рийгикогу. Но большинство желают, чтобы я остался. Если такая возможность будет — то я останусь в Мустамяэ. Много зависит от новой коалиции и решения команды. Я командный игрок".
В самом конце старейшина признался: он счастливый человек. "Рад, что могу работать не ради денег, а потому что мне это нравится", — резюмировал он.
Секреты успеха Лаури Лаатса
- Административный ресурс. Старейшина может присутствовать на открытии любых парков, дорог, культурных центров.
- Объезд района. Это помогает лучше следить за ситуацией, общаться с людьми и быть на виду.
- Спать по 4 часа в день.
- 30 тысяч евро на предвыборную кампанию.
- Реклама на телевидении, баннеры на крупных перекрестках, письма на почту, бумажный портрет перед входом в управу.
- Общение с людьми на эстонском и русском языках.
- Отвечать на вопросы жителей в комментариях на Facebook.
- Взять неделю отпуска перед выборами, чтобы сосредоточиться на уличной работе.
- Любить свое дело.