Без киргизского тяжело, без русского — тоже. В чем заключается языковая проблема Кыргызстана

В советском Фрунзе без знания русского языка было невозможно продвинуться по службе или вступить в Коммунистическую партию. Подавляющее число школ города были русскоязычными. Киргизский язык был практически вытеснен из общественной жизни.

Наряду с другими переселенцами в 1920-х годах, среди которых были украинцы, немцы и белорусы, русские начали активно застраивать город и обосновались тут, работая на новых заводах, в больницах и школах, на строительстве и производстве.

Столица Кыргызстана Бишкек в советское время называлась Фрунзе и негласно считалась "городом для русских" — вплоть до 1999 года их жило там больше, чем киргизов.

Юле 28 лет, часть детства она жила в России , а когда вернулась на родину, стала учить киргизский в школе — как иностранный, с уроками по два раза в неделю. Выучить его до свободного уровня Юле так и не удалось, но поскольку вся семья и друзья говорили по-русски, проблемой это не было.

Узбеки и русские — самые распространенные из около сотни народностей, живущих в Кыргызстане. Языком межнационального общения с советских времен был русский.

В паспортах Кыргызстана все еще есть графа национальность, и в Юлином написано, что она узбечка — по отцу. Но воспитывали ее этнически русские мама и бабушка, поэтому узбекского, как и киргизского, она не знает.

"Я очень спешила на рейс и отдала паспорт сотруднику контроля, офицер начал говорить на киргизском, я понимала его через слово и попросила говорить на русском. На что он спросил по-русски, кто я по национальности, — рассказывает Юля, — И когда я ответила, что наполовину русская, наполовину — узбечка, он снова продолжил говорить на киргизском. И так несколько раз, пока наконец-то не пропустил меня внутрь терминала — конечно же, упрекнув в том, что я не знаю киргизского".

Уроженка киргизского города Кант Юля Шушлебина уже не может сосчитать, сколько раз с ней продолжали разговаривать на киргизском, несмотря на ее заверения в том, что она на нем не говорит. Последний раз это произошло на паспортном контроле в международном аэропорту Бишкека.

Согласно опросам, люди уезжают из-за ухудшающейся экономической ситуации и политической нестабильности; этому также способствует программа возвращения соотечественников в Россию, проводимая Россотрудничеством . За чуть более чем 30 лет число русских в Бишкеке снизилось втрое — с почти миллиона да 340 тысяч.

Русский язык же теряет былой статус в том числе и из-за отъезда русских из Кыргызстана после распада СССР: заметные волны эмиграции пришлись на 2005 и 2010 годы, когда в стране происходили массовые выступления, приводившие к смене власти. Еще одна такая революция случилась в прошлом году.

"Киргизский язык во время советской власти оставался кухонным и домашним, с обретением независимости он постепенно стал возвращаться в общественное пространство и им заполнилась улица, стало естественным видеть вывески и надписи на киргизском и не нуждаться в русском переводе, — говорит лингвист и филолог Элеонора Прояева. — Была посеяна персиковая косточка, из которой вырастет дерево, но это не происходит в одночасье".

Активно популяризировать киргизский язык в стране стали пытаться с обретением независимости 30 лет назад. Вместо памятника Ленину на главной площади страны теперь стоит статуя национального героя Манаса; улицы, как и сама столица, поменяли название, а реклама на билбордах и по телевидению должна быть на двух языках. На развитие киргизского в стране выделяется отдельная строка бюджета (около 7 млн долларов в 2015-2020 годах).

Языковая среда в стране начала меняться в 1960-х годах: этому способствовали более высокие темпы рождаемости среди киргизов и внутренняя миграция, из-за которой киргизы стали активнее переезжать в Бишкек.

"В отличие от остальных среднеазиатских республик, в Кыргызстане практически не преподавался киргизский, и тех, кто боролся за право изучать родной язык, подвергали гонениям и репрессировали, — говорит Эльмира Ногойбаева, исследовательница общественно-политических и социальных процессов в Кыргызстане и глава аналитического центра "Полис Азия ". — Все это привело к тому, что киргизский маргинализировался, а русский язык — колониальный — культивировался".

В реальности на одном киргизском в Бишкеке прожить столь же тяжело, как на одном русском. В столице Кыргызстана русский язык преобладает до сих пор — в отличие от соседних стран, где он используется все меньше.

В соцсетях сами киргизы удивлялись такой реакции из Москвы, обращая внимание на многочисленные случаи дискриминации трудовых мигрантов из Средней Азии в России. \ Официально же киргизские власти пообещали жестче реагировать на такие инциденты и просили не воспринимать их как систематическое нарушение прав русских — вероятно, в том числе отвечая Примакову, написавшему, что "тут явно большая проблема, чем разовые вспышки неадеквата".

Оба случая вызвали гневную реакцию в России: напавшему на продавщицу мужчине на 10 лет запретили въезд в страну, а пострадавшего мальчика пригласили на лечение патриарх Русской православной церкви Кирилл и глава Россотрудничества Евгений Примаков, попутно пригрозивший Бишкеку сокращением квот на учебу киргизских студентов в России.

В августе этого года в бишкекском торговом центре нетрезвый мужчина бросил в русскоговорящую продавщицу калькулятор — за то, что она не отвечала ему по-киргизски. До этого в СМИ активно обсуждалась история девятилетнего русского мальчика, которого, по словам его семьи, в спортивном лагере при попустительстве тренера избивали сверстники — из-за национальности и вероисповедания.

"Я все больше чувствую себя чужой тут — не только из-за языка, но и частых расспросов о национальности, назиданий от абсолютно чужих людей, — говорит она. — И я прямо чувствую, как национализм вырос".

В 2009 году в стране впервые начали праздновать день киргизского языка, и ведение делопроизводства в государственных учреждениях стало обязательным на двух языках. Из-за незнания киргизского маму Юли Шушлебиной отстранили от должности старшей медсестры. "Ее попросту попросили освободить место для киргиза", — рассказывает Юля.

При этом столица продолжает расти и остается центром притяжения для внутренних мигрантов из регионов, где основной язык общения — киргизский.

От киргизов ожидается, что они владеют как родным — киргизским, так и официальным — русским.

На улицах Бишкека все рекламные вывески и плакаты переведены на два языка, но в магазинах и кафе чаще всего обслуживают на русском, и на нем же часто разговаривают между собой сами киргизы.

"Ты не у себя в деревне"



27-летняя телеведущая Перизат Саитбурханова приехала в Бишкек из Баткена, небольшого города на границе с Таджикистаном и Узбекистаном, в 2011 году поступать в университет. По ее словам, на дне открытых дверей в разных вузах сотрудники отказывались отвечать на ее вопросы, потому что она плохо говорила по-русски.

Сейчас Перизат свободно владеет несколькими языками, и ведет передачу как на киргизском, так и на русском, который выучила сама по себе, живя в столице. Но отношение к себе в первое время помнит до сих пор.

"Первый год или даже полтора меня постоянно одергивали, чтобы я говорила на русском. Говорили даже "ты не у себя в деревне" — и в общественном транспорте, и в магазинах, причем не только русские, но и киргизы".

Устроиться на работу в государственное учреждение без знания русского языка по-прежнему очень сложно — из-за необходимости вести документы на двух языках. В 2019 году глава Национальной комиссии по государственному языку при президенте Назаркул Ишекеев говорил, что на киргизском ведутся лишь около 40% всех государственных документов.

Этнические русские до сих пор занимают высокие позиции во власти и фигурируют в партийных списках. Премьер-министром при бывшем президенте страны Курманбеке Бакиеве был Игорь Чудинов. Вице-президента при нынешнем лидере Садыре Жапарове зовут Артем Новиков.

Язык детства



Многим киргизам, которые хотят сохранить родные культуру и язык, в собственной стране приходится прикладывать к этому немало усилий.