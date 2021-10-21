Коронавирус в мире: новая мутация "Дельты", рост числа заболевших и планы ужесточения мер

Данные министерства здравоохранения показывают, что за последние три недели во всех возрастных группах старше 18 лет невакцинированные люди оказывались в больнице с коронавирусом в три раза чаще, чем привитые.

За последнюю неделю в Британии каждый день заболевает более 40 тысяч человек. Среднее количество смертей в день за неделю составило 130, а во вторник 19-го октября оно достигло 223. Число госпитализированных выросло на 10% и составило в среднем около 1100 новых пациентов в день.

Джавид также объявил, что Британия заключила контракты на поставку антивирусных препаратов для системы здравоохранения: молнупиравира компании MSD и ритонавира компании Pfizer . Их будут прописывать наиболее уязвимым категориям заболевших, чтобы сократить риск попадания в больницу и летального исхода.

Как заявил в среду министр здравоохранения Саджид Джавид, правительство продолжает исходить из того, что нужно учиться жить с вирусом. Он также подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации, призвав людей по своей инициативе делать "маленькие шаги": встречаться, по возможности, на улице, открывать окна во время встреч в помещениях, носить маски в людных местах (хотя это и не обязательно по закону).

"Важно то, что наша программа вакцинации продолжает успешно разрушать прямую связь между большим числом заболевших и числом госпитализированных и умерших", — сказал в среду представитель Даунинг-стрит.

Но правительство пока не планирует задействовать "план Б" и возвращать ограничительные меры. Оно считает, что вакцинация сдерживает напор вируса, и несмотря на рост новых случаев число госпитализированных и умерших остаются на относительно низком уровне по сравнению с началом года.

Обязательное ношение масок и другие защитные меры были отменены почти повсеместно в Англии в июле. Их потенциальное возвращение вместе с внедрением ковид-паспортов — это так называемый "план Б", который власти разработали в сентябре на случай, если распространение коронавируса снова поставит под угрозу способность системы здравоохранения справляться с потоком пациентов.

Вместо введения ограничительных мер правительство в Британии продолжает рассчитывать на вакцинацию.

С ноября прививки для подростков 12-15 лет будут доступны не только в школах, но и в центрах вакцинации. В этой возрастной категории вакцинировано пока всего 15% населения.

В целом по стране полностью вакцинировано 67,5% всех жителей, однако, ученые говорят, что те, кто сделал прививку более полугода назад, должны получить положенный им бустер — третью дозу вакцины.

"Мы знаем, что спустя шесть месяцев после второй дозы иммунитет к коронавирусу ослабевает — в некоторых случаях очень значительно, хотя это варьируется от человека к человеку", — сказал Би-би-си профессор Мартин Маршалл, глава Королевского колледжа врачей общей практики.

В настоящий момент в Британии получить третью дозу вакцины имеют возможность восемь миллионов человек, однако пока только 3,8 млн воспользовались ею.

Новая мутация "Дельты"

Тем временем ученые в Британии наблюдают за новой мутацией дельта-штамма коронавируса, AY.4.2. На первой неделе октября на нее пришлось 6% всех новых случаев заражения в стране. От "классического" дельта-штамма новый вариант отличается двумя шипами, однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства.

"Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "Альфа" и "Дельта", которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%", — сказал Франсуа Баллу, директор института генетики при Университетском колледже Лондона.

"Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше", — добавил он.

Что еще происходит в мире

Взрывной рост в Польше

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью заявил, что страна столкнулась с взрывным ростом случаев заражения коронавирусом.

"Последние два дня мы имеем дело со взрывом пандемии. Во вторник у нас было на 80% больше инфекций, чем неделю назад, а сегодня — на 100% больше. Если такое увеличение будет продолжаться, наши прогнозы на эту осень будут искажены", — сказал он.

По словам министра, правительство Польши пока не обсуждало возможность введения локдауна.

Латвия во вторник стала первой европейской страной, где правительство ввело локдаун, готовясь к ожидаемой волне коронавируса. С 21 октября там будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Из Лондона стало невозможно улететь в Марокко

Британия стала очередной европейской страной, пополнившей "красный список" Марокко. Правительство североафриканского королевства прекратило авиасообщение с Британией.

Ранее в Марокко запретили прием рейсов из Нидерландов и Германии.

По мнению владельца отеля Dar Zaman в Марракеше Питер Мерсер в беседе с Би-би-си сказал, что решение правительства будет иметь серьезные последствия для марокканской экономики.