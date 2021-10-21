За сутки в Эстонии прибавилось 1506 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 21 октября в больнице находится 441 зараженный коронавирусом пациентов. Из них 313 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них 209, или 66%, не вакцинированы и 104, или 34%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 76 новых истории болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 74-летняя женщина, 76-летняя женщина, 83-летний мужчина, 86-летняя женщина, 90-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 804 результата теста, из которых 1 506 оказались положительными. Из получивших положительный тест 974 не были вакцинированы и 532 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 461 дозу вакцины, всего введено 1 407 092 дозы. Охват всего населения двумя дозами — 55%.

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