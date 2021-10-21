TFW 2021 | Оргия на подиуме и плохое обращение с моделями: чем запомнилось возвращение Таллиннской недели моды

Кажется, уже традиционно Таллиннскую неделю моды открывает показ Кристель Куслапуу — и не зря. Ее шоу уж точно не оставит никого равнодушным, а заодно и взбодрит публику, которая еще не совсем проснулась после двухлетнего перерыва от модных событий подобного размаха.

Выигравшая в 2017 году "Золотую иглу" Куслапуу представила показ своих лучших хитов, сопровождавшийся дерзким перформансом: после традиционного дефиле модели начали изображать половые акты, драку и одержимые танцы, ложились на колени к зрителям и лезли в направленные на них камеры телефонов. В принципе, ничего нового для эпатажного дизайнера. Зато для публики и прессы — идеальный визуальный контент.

Последовавшая за этим торжественная церемония вручения премии "Золотая игла", конечно же, уступала по энергетике и эпатажу шоу от Куслапуу, но и здесь были свои интересный моменты.

Номинированный на "Серебряную иглу" Карл Йоонас Аламаа представил коллекцию, состоящую из довольно простой и минималистичной одежды, но ее дополняли искусные конструкции и цветного стекла - то ли ангельские крылья, то ли средневековые щиты, но их витражный облик действительно пробуждал ощущение того, что на подиуме сейчас начнется месса.

Очень позабавили "грибные детали" в коллекции Анники Кийдрон, которая в итоге стала обладательницей "Серебряной иглы". Нашитые на куртки и перчатки вязаные грибы выглядят комично, но зато ими можно оживить любой скучный образ.

А вот показ Трийну Пунгитс, победителя и нового обладателя престижной "Золотой иглы", запомнился, скорее, не представленной одеждой, а той забавной походкой, с которой модели шли по подиуму под песню "Woman" от Doja Cat.