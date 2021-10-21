Марио Кадастик: если заболеваемость не упадет, к 1 ноября больницы выйдут из строя

"Граница, которую считают критичной — 600 человек в больнице — она уже на горизонте", — говорит профессор математической статистики Криста Фишер. На составленном ею графике видно, что коэффициент заболеваемости R в течение недели снижался, но по-прежнему выше 1. Это означает, что заболеваемость продолжает расти.

На основании этого прогноза физик и научный советник Министерства образования и науки Марио Кадастик составил прогноз роста нагрузки на больницы. Как можно увидеть, большую часть октября кривая движется в сторону коллапса. "Если порядок 1,2 сохранится, то, вне всякого сомнения, к 1 ноября наши больницы сломаются", — заявил Кадастик.

В последние дни рост, кажется, замедлился, однако Фишер не исключает, что уже поздно: "Мы не можем сказать, что этого не будет (что ситуация не выйдет из-под контроля — прим.ред.), учитывая большое количество заболевших".

Согласно прогнозу Кадастика относительно необходимости в интенсивной терапии, здесь показатели немного скорректировались и самого черного сценария удается избежать. Фишер также выразила надежду, что этот показатель не преодолеет критическую отметку.

Что касается смертности, то, по словам Фишер, решающей будут результаты текущей недели, но уже видно, что ситуация тяжелая.