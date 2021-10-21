Последствие сильного дождя? За сутки в больницу угодили пять пешеходов и водителей

В 15:11 произошло ДТП на улице Техника в Таллинне, где 33-летний мужчина на грузовике Volvo FM12 врезался в остановившийся в потоке легковой автомобиль BMW 520D, которым управлял 25-летний мужчина. От удара BMW отбросило в остановившийся перед ним Toyota Corolla, за рулем которого находился 27-летний мужчина. Водителя BMW доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16:32 произошло ДТП на перекрестке Таллиннской окружной дороги и Уус-Ринги в поселке Юри в Харьюмаа, где 38-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis врезался в передвигавшийся по главной дороге автомобиль Mercedes-Benz 250, которым управлял 25-летний мужчина. Водителя Toyota доставили Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:59 произошло ДТП на Веэренни в Таллинне, когда 20-летний велосипедист наехал на бетонное ограждение и упал. Мужчину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18:43 произошло ДТП на улице Май в Пярну, где 69-летний мужчина на Peugeot Expert сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Пярнускую больницу.

В 19:52 произошло ДТП на улице Выйдуйооксу, когда 60-летний мужчина на Volkswagen Touareg поворачивал налево на Лаагна теэ и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 28-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.