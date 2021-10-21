21.10.2021, 08:20
Запрет на посещение пациентов стационара вводит и Северо-Эстонская региональная больница
Foto: Tiit Blaat
Расположенная в Таллинне Северо-Эстонская региональная больница (PERH) с пятницы вводит запрет на посещение пациентов стационара.
Решение принято на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусом как в столице, так и в Харьюском уезде, а также циркуляции других вирусов верхних дыхательных путей, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу PERH.
В некоторых особых случаях навестить находящихся на лечении больных все же будет можно, но при условии наличия специального разрешения врача.
Посылки пациентам можно будет оставлять на стойке информации больницы.