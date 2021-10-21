Все семейные врачи и медсестры Эстонии приглашают на консультацию и вакцинацию
Желающим вакцинироваться следует связаться со своим центром семейных врачей. На вакцинацию можно прийти вместе с близким или знакомым — вакцинироваться могут и те, кто не является пациентом данного семейного врача.
Бустерные дозы могут получить люди старше 65 лет, а также работники сфер здравоохранения, образования и социальных услуг, если после завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев.
Маломобильных людей вакцинируют также на дому. О желании вакцинироваться следует сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247.
Больше всего защита организма, обеспечиваемая вакциной, нужна человеку с хроническими заболеваниями, так как проблемы со здоровьем увеличивают вероятность тяжелого течения болезни в случае заболевания COVID-19.
Серьезные побочные эффекты от всех вакцин против COVID-19 встречаются реже, чем у многих повседневных лекарств. У пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями побочные эффекты возникают реже.
”Мы дошли до ситуации, когда высокий уровень заражения коронавирусом начинает ограничивать свободу всех жителей Эстонии и представлять угрозу для здоровья. Каждый день приносит все большее количество заразившихся во всех возрастных группах, и количество смертей от COVID-19 будет расти, — сказала руководитель Общества семейных врачей доктор Ле Валликиви. — Если у вас есть сомнения, то проконсультируйтесь со своим семейным врачом и приходите на вакцинацию”.
В период с 27 октября по 5 ноября семейные врачи сосредоточатся на консультировании и вакцинации, также будет оказываться неотложная врачебная помощь. В этот период могут быть отложены прием пациентов с легкими недомоганиями, скрининговые обследования, плановые проверки здоровья людей с хроническими заболеваниями и выдача несрочных справок.
Доктор Валликиви подчеркнула, что только вакцинация способна помочь избежать быстрого ухудшения ситуации. ”Единственный выход из ситуации — принять верное решение, связаться со своим центром семейных врачей и прийти на вакцинацию. Поэтому семейные врачи всей страны приняли решение в период с 27 октября по 5 ноября в первую очередь сконцентрироваться на консультировании и вакцинации людей. Как врачей, наша задача — сделать со своей стороны все, чтобы предложить людям возможность сделать прививку в центре семейных врачей”, — сказала доктор Ле Валликиви.
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, семейные врачи и медсестры играют важную роль в том, чтобы возможность сделать прививку получили все жители Эстонии. ”Семейные врачи и медсестры незаменимы в деле вакцинации жителей нашей страны, в первую очередь тех, кто относится к группе риска. Для многих людей решение о вакцинации по разным причинам является непростым. Переизбыток информации пугает людей, и поэтому очень важно, чтобы у них была возможность спокойно обсудить свои тревоги и важность вакцинации с семейным врачом или медсестрой”, — сказал министр Кийк.
У семейных врачей можно привиться преимущественно вакциной Pfizer/BioNTech. С семейным врачом или медсестрой также можно обсудить, какая из вакцин больше всего подходит конкретному человеку, и подобрать для него подходящее решение.
Бустерные дозы вакцины против Covid-19 предлагаются людям старше 65 лет, а также работникам сфер здравоохранения, образования и социальных услуг, если с момента завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев. При желании, и другие вакцинированные совершеннолетние люди могут получить бустерную дозу, однако, после прохождения курса вакцинации должно пройти не менее восьми месяцев.
Достоверную информацию о вакцинах можно найти на странице vaktsineeri.ee/ru.