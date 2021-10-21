Все семейные врачи и медсестры Эстонии приглашают на консультацию и вакцинацию

Желающим вакцинироваться следует связаться со своим центром семейных врачей. На вакцинацию можно прийти вместе с близким или знакомым — вакцинироваться могут и те, кто не является пациентом данного семейного врача.

Бустерные дозы могут получить люди старше 65 лет, а также работники сфер здравоохранения, образования и социальных услуг, если после завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев.

Маломобильных людей вакцинируют также на дому. О желании вакцинироваться следует сообщить своему семейному врачу или по телефону 1247.

Больше всего защита организма, обеспечиваемая вакциной, нужна человеку с хроническими заболеваниями, так как проблемы со здоровьем увеличивают вероятность тяжелого течения болезни в случае заболевания COVID-19.

Серьезные побочные эффекты от всех вакцин против COVID-19 встречаются реже, чем у многих повседневных лекарств. У пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями побочные эффекты возникают реже.

”Мы дошли до ситуации, когда высокий уровень заражения коронавирусом начинает ограничивать свободу всех жителей Эстонии и представлять угрозу для здоровья. Каждый день приносит все большее количество заразившихся во всех возрастных группах, и количество смертей от COVID-19 будет расти, — сказала руководитель Общества семейных врачей доктор Ле Валликиви. — Если у вас есть сомнения, то проконсультируйтесь со своим семейным врачом и приходите на вакцинацию”.

В период с 27 октября по 5 ноября семейные врачи сосредоточатся на консультировании и вакцинации, также будет оказываться неотложная врачебная помощь. В этот период могут быть отложены прием пациентов с легкими недомоганиями, скрининговые обследования, плановые проверки здоровья людей с хроническими заболеваниями и выдача несрочных справок.