Эстонские таможенники задержали крупную партию фентанила

14 октября следователи Западной службы НТД задержали в Пярну прибывший из Латвии автомобиль марки Škoda, с эстонским регистрационным знаком. В автомобиле находились трое: водитель и двое пассажиров.

У сотрудников НТД возникли подозрения относительно причин и обстоятельств посещения лицами Латвии. Ввиду возникших подозрений автомобиль был направлен на дополнительный таможенный контроль, в ходе которого машину осмотрела обученная поиску наркотиков собака. После осмотра автомобиля один из пассажиров был направлен на медицинский осмотр в Пярнускую больницу. В ходе осмотра выяснилось, что в половых органах пассажира были спрятаны два презерватива, внутри которых находилось отдельно запакованное вещество желтого цвета. Общий вес найденного (вместе с презервативами) составил 63.27 грамма. Проведенный экспресс-тест показал, что найденное вещество является фентанилом.

По словам руководителя Западной группы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, фентанил является чрезвычайно опасным наркотиком, который очень быстро вызывает зависимость. Именно из-за передозировки фентанилом в Эстонии умирает больше всего наркоманов. ”Кроме того, что в определенных случаях, незаконная перевозка наркотиков в особо крупных размерах может грозить пожизненным тюремным заключением, в этой ситуации особую опасность человеческой жизни представлял способ транспортировки. Если учитывать, насколько легко получить передозировку фентанилом, весьма вероятно, что любой прокол в упаковке привел бы к смерти перевозчика”, — говорит Пайсуотс.