20.10.2021, 22:05
Оппозиция: новые ограничения означают принудительную вакцинацию
Tiit Blaat
Политики из оппозиционных партий раскритиковали решение правительства, согласно которому со следующей недели непривитые жители Эстонии даже с негативным тестом не смогут посещать культурные, спортивные и увеселительные заведения, передает rus.err.
"Уже несколько юристов подчеркнули, что эти ограничения могут не соответствовать Конституции и другим законам. Думаю, правительство поступает непонятным образом, и поддержки общества на подобные ограничения просто нет", — сказал вице-председатель партии EKRE Март Хельме.
Другой представитель оппозиционных сил, председатель партии "Отечество" (Isamaa) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что подобный подход — это наказание для определенной группы общества, и, по сути, принудительная вакцинация.
"По-моему, это нельзя назвать пропорциональным и взвешенным подходом", — добавил он.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.