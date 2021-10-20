Оппозиция: новые ограничения означают принудительную вакцинацию

"Уже несколько юристов подчеркнули, что эти ограничения могут не соответствовать Конституции и другим законам. Думаю, правительство поступает непонятным образом, и поддержки общества на подобные ограничения просто нет", — сказал вице-председатель партии EKRE Март Хельме.

Другой представитель оппозиционных сил, председатель партии "Отечество" (Isamaa) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что подобный подход — это наказание для определенной группы общества, и, по сути, принудительная вакцинация.

"По-моему, это нельзя назвать пропорциональным и взвешенным подходом", — добавил он.

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