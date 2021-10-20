"У нас бесхарактерное государство". Доктор Левин: тех, кто не вакцинируется, надо наказывать

Известный в Эстонии педиатр поддерживает дополнительные ограничения и считает, что в Латвии, где объявлен локдаун, поступили правильно.

"Я считаю, что у нас бесхарактерное государство. Мы играем в демократию", — сказал он, комментируя реакцию властей на распространение COVID-19.

"Для того, чтобы люди поняли, что надо вакцинироваться, следует ввести самые строгие меры. Государство должно применять власть в критических моментах. Сейчас идет война с коронавирусом, во время войны должны быть законы войны. Введенные меры — это полумеры", — считает Левин.

"Тех, кто не вакцинируется, надо начинать наказывать. Не хочешь вакцинироваться? Оплачивай свое лечение при попадании в больницу самостоятельно! Хотя бы половину лечения. Сейчас без строгих мер ничего не получится. И латыши молодцы, что применяют строгие ограничения", — предлагает врач.

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