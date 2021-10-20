Правительство Латвии утвердило жесткий локдаун по 15 ноября: что запрещено и что разрешено у наших соседей?

Комендантский час с 20.00 до 5.00. Кому можно выходить?

Решение обязывает жителей находиться дома с 20.00 до 5.00. Выходить разрешено только в случаях обоснованной необходимости.

Запрет на перемещение во время действия комендантского часа не распространяется на следующих жителей, если они могут представить заполненное свидетельство и документ, удостоверяющий личность:

- Те, кто отправляются на место работы или службы, или возвращаются оттуда. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, название, адрес места работы, работодателя и контактные номера телефонов.

- Те, кому необходимо получить медицинские услуги (в том числе, прививку от Covid-19), психологическую помощь или те, кому нужно получить услуги ветеринарной медицины для своего питомца, посетить круглосуточную аптеку. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, место получения услуги.

- Те, кому нужно прибыть в аэропорт, порт, железнодорожный вокзал или автовокзал, или возвратиться оттуда. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, место получения услуги.

С 20.00 до 5.00 услуги такси и коммерческие перевозки на легковых авто могут оказываться только жителям, у которых есть перечисленные выше причины выйти на улицу. В салоне такси может находиться только один человек (допускается — с ребенком или с человеком, которому в силу возраста или инвалидности нужен ассистент) или члены одного домохозяйства.

Школы: "удаленка" до 15 ноября, для 1-3-х классов до 1 ноября.

Каникулы продлены до 29 октября. В понедельник, 1 ноября, возобновляется очное обучение для 1-3-х классов. Учащиеся 4-12-х классов остаются на удаленном обучении до 15 ноября.

Работа: непривитым — вход по тесту

Всем, кто может перейти на удаленную работу, рекомендуется это сделать.