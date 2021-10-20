В Таллинне расширят компенсации ликвидаторам Чернобыльской аварии

В Таллинне проживают 473 ветерана-чернобыльца. Бюджет на компенсации ветеранам составляет более 48 000 евро в год.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, чтобы получить эту услугу, нужно связаться с Таллиннским департаментом социальных дел и здравоохранения либо по электронной, либо по обычной почте, на бумаге.

"В ответ ветеран Чернобыля получает гарантийное письмо, с которым он может обратиться за получением услуги. Призываю ветеранов воспользоваться этой возможностью, потому что она у города есть", — пояснила вице-мэр.