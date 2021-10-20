20.10.2021, 19:52
В Таллинне расширят компенсации ликвидаторам Чернобыльской аварии(9)
pixabay.com
Сейчас город предлагает ветеранам три услуги: восстановительное лечение на сумму до 250 евро; лечение зубов на сумму до 200 евро и заказ очков на сумму до 60 евро в год. Ранее ветераны Чернобыля могли выбрать только одну из этих трех услуг, теперь же оплачиваются все три, пишет rus.err.
В Таллинне проживают 473 ветерана-чернобыльца. Бюджет на компенсации ветеранам составляет более 48 000 евро в год.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, чтобы получить эту услугу, нужно связаться с Таллиннским департаментом социальных дел и здравоохранения либо по электронной, либо по обычной почте, на бумаге.
"В ответ ветеран Чернобыля получает гарантийное письмо, с которым он может обратиться за получением услуги. Призываю ветеранов воспользоваться этой возможностью, потому что она у города есть", — пояснила вице-мэр.