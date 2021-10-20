ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Осенью цены на топливо рвутся только ввысь. Посмотрите, насколько выгоднее заправляться в Латвии

Как отмечает исполнительный директор Союза топливных фирм Эстонии (Eesti õliühing) Март Раамат, в нашей небольшой стране тоже есть региональные колебания цен. "Уже давно, к примеру, цены в Тарту ниже, чем на Северном побережье", - обратил внимание Раамат.