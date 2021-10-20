Экономика
20.10.2021, 20:08

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Осенью цены на топливо рвутся только ввысь. Посмотрите, насколько выгоднее заправляться в Латвии

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Argo Ingver
В Эстонии рост цен на топливо за последние три месяца составил 4,5%. В Латвии рост был даже более существенным - 5,45%, но там стоимость топлива всё же остается ниже, чем в Эстонии.

Как отмечает исполнительный директор Союза топливных фирм Эстонии (Eesti õliühing) Март Раамат, в нашей небольшой стране тоже есть региональные колебания цен. "Уже давно, к примеру, цены в Тарту ниже, чем на Северном побережье", - обратил внимание Раамат.

Исходя из графика видно (смотрим самые последние цифры), что если заправить, например, бензином марки "95" 60-литровый бак в Эстонии, то он обойдется в 91,62 евро, а в Латвии - 84,36 евро. Экономия с 60 литров составит 7,26 евро.

График составлен на основании данных EU Oil Bulletin.

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