ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" не смог удержать домашнюю ничью с "Ювентусом" и проиграл

Защита питерцев трещала по швам весь матч, но треснула только в самом конце встречи - вышедший на замену во втором тайме Кулусевски прекрасно подпал по мячу и туринцы повели.

"Зенит" попробовал организовать какой-то навал на последних минутах, но сил отыграться уже не было. Выездная победа туринской команды и они уверенно возглавляют таблицу групп H с тремя победами в трех турах.

В другом матче этой группы "Челси" уверенно разобрались с "Мальме" - 4:0 в Лондоне.

Все результаты второго игрового дня Лиги чемпионов:

Барселона 1 : 0 Динамо Киев

Ред Булл 3 : 1 Вольфсбург

Лилль 0 : 0 Севилья

Янг Бойз 1 : 4 Вильярреал

Манчестер Юнайтед 3 : 2 Аталанта

Бенфика 0 : 4 Бавария