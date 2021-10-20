20.10.2021, 23:49
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" не смог удержать домашнюю ничью с "Ювентусом" и проиграл
TASS
В футбольной Лиге чемпионов чуда не случилось — питерский "Зенит" дома уступил туринскому "Ювентусу" - 0:1.
Защита питерцев трещала по швам весь матч, но треснула только в самом конце встречи - вышедший на замену во втором тайме Кулусевски прекрасно подпал по мячу и туринцы повели.
"Зенит" попробовал организовать какой-то навал на последних минутах, но сил отыграться уже не было. Выездная победа туринской команды и они уверенно возглавляют таблицу групп H с тремя победами в трех турах.
В другом матче этой группы "Челси" уверенно разобрались с "Мальме" - 4:0 в Лондоне.
Все результаты второго игрового дня Лиги чемпионов:
Барселона 1 : 0 Динамо Киев
Ред Булл 3 : 1 Вольфсбург
Лилль 0 : 0 Севилья
Янг Бойз 1 : 4 Вильярреал
Манчестер Юнайтед 3 : 2 Аталанта
Бенфика 0 : 4 Бавария