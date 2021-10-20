Новости Эстонии
20.10.2021, 18:36

Индрек Саар хочет видеть следующим лидером социал-демократов Марину Кальюранд

 (5)
Marina Kaljurand on üks väheseid, kes presidendivõrrandisse sobituks. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadest poliitikute enda rüppe meelitamist on Keskerakonnas viimasel ajal mitu korda edukalt järele proovitud.
Marina Kaljurand on üks väheseid, kes presidendivõrrandisse sobituks. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadest poliitikute enda rüppe meelitamist on Keskerakonnas viimasel ajal mitu korda edukalt järele proovitud.
Foto: Priit Simson
Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила, что нынешний председатель Социал-демократической партии Индрек Саар, а также бывшие лидеры партии попросили ее выдвинуть свою кандидатуру на главный партийный пост в начале следующего года, пишет rus.err.

Индрек Саар, заявивший на днях о своем уходе с поста лидера партии, признал, что говорил с Мариной Кальюранд.

"Марина Кальюранд — такой блестящий политик. Если бы она была готова стать лидером Социал-демократической партии, то думаю, было бы много людей, готовых ее поддержать", — сказал Саар.

По словам Кальюранд, на данный момент у нее нет желания баллотироваться в лидеры партии.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)