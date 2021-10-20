20.10.2021, 18:36
Индрек Саар хочет видеть следующим лидером социал-демократов Марину Кальюранд(11)
Foto: Priit Simson
Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила, что нынешний председатель Социал-демократической партии Индрек Саар, а также бывшие лидеры партии попросили ее выдвинуть свою кандидатуру на главный партийный пост в начале следующего года, пишет rus.err.
Индрек Саар, заявивший на днях о своем уходе с поста лидера партии, признал, что говорил с Мариной Кальюранд.
"Марина Кальюранд — такой блестящий политик. Если бы она была готова стать лидером Социал-демократической партии, то думаю, было бы много людей, готовых ее поддержать", — сказал Саар.
По словам Кальюранд, на данный момент у нее нет желания баллотироваться в лидеры партии.