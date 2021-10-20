Индрек Саар хочет видеть следующим лидером социал-демократов Марину Кальюранд

Индрек Саар, заявивший на днях о своем уходе с поста лидера партии, признал, что говорил с Мариной Кальюранд.

"Марина Кальюранд — такой блестящий политик. Если бы она была готова стать лидером Социал-демократической партии, то думаю, было бы много людей, готовых ее поддержать", — сказал Саар.

По словам Кальюранд, на данный момент у нее нет желания баллотироваться в лидеры партии.