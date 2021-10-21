ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | Смотрите, насколько выгоднее цены в латвийском Lidl по сравнению с нашими Maxima и Selver

Много раньше говорилось о дешевых бананах, которые стоили 10 октября в латвийском Lidl 0,19 евро. Сейчас их продают по 0,79 евро, и это тоже со скидкой. На ценнике можно увидеть, что обычная цена — 0,99 евро.

Если Lidl придет в Эстонию с теми же ценами, как и в Латвии, и сумеет их удержать на этом уровне, то он может на голову обойти своих конкурентов.

Издание Ärileht составило покупательскую корзину для сравнения цен Lidl в Латвии и цен сетей Maxima и Selver в Эстонии. Так как напрямую товары сравнить невозможно, то в покупательскую корзину вошли наиболее выгодные товары в каждом классе. От каждой сети — по 36 изделий по обычной цене и 5 изделий по льготной цене.

За покупательскую корзину от Lidl нужно заплатить 58,38 евро, в Maxima она обойдется в 75,01, в Selver — 80,83 евро.

Из продуктов, продающихся в Lidl по обычным ценами, один из наиболее отличающихся по цене — пельмени. Они в Lidl по 99 центов за килограмм, а в Maxima — 2,98, в Selver — 3,77.

Приведенные в нижеследующей таблице цены не обязательно должны на 100% действовать и сегодня, они показывают, какие Lidl предлагает цены при выходе на рынок. Как долго сохранится такая ценовая разница — покажет время. Вероятно, на примере этой таблицы можно также составить представление, какими будут цены при появлении Lidl на эстонском рынке.

Есть изделия, цены на которые в латвийских магазинах Lidl совсем не ниже, чем в Эстонии, но итоговая ценовая разница покупательских корзин всё же заметна.