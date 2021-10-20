В Эстонии назвали лауреата звания "Друг бетона 2021 года"

В городе Таллинне уже в течение десятилетий умеют успешно использовать преимущества бетона, как самого распространенного на сегодняшний день строительного материала. Если в советское время бетонные дома из элементов помогли сотням тысяч людей получить жилье в Мустамяэ, Ласнамяэ и Ыйсмяэ, то и в наши дни новые многоквартирные дома строятся в основном из прочного и качественного бетона.

”Без бетона современная городская среда просто немыслима. Так наши дома, сооружения, инфраструктура, городские улицы, парки и порты — все эти объекты нуждаются в бетоне”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. ”И в последние годы Таллиннская городская управа выделяется компетентностью и дружелюбием к бетону. Союз бетона это заметил и присуждением титула ”Друга бетона” мы хотим отметить со своей стороны вклад Таллиннской городской управы, в использование бетона, как наиболее используемого отечественного материала”, — добавил Леэтма.

Из строений последних лет в этом контексте стоит отметить:

- большинство новых школ, детских садов, социальных домов, центров здоровья;

- дорожный узел Юлемисте (Бетонное строение 2013 года), Рейди теэ, виадук и тоннели перекрестка Хааберсти;

- ледовый холл Тондираба из бетонных элементов (Бетонное строение 2014 года), парк Тондираба;

- за последнее десятилетие в Таллинне построено множество прочных автобусных карманов из бетона;

- сооруженный в 2016 году в Ыйсмяэ испытательный отрезок бетонной дороги подтверждает возможности бетона, как прочного материала, в современном дорожном строительстве и т.д.

Лауреат почетного звания ”Друг бетона 2021 года” был объявлен на прошедшем в среду в Таллиннской высшей технической школе Дне бетонной технологии.

Уникальный приз ”Другу бетона” для Таллиннской городской управы создал художник Юри Милдеберг.

В 2020 году ”Другом бетона” Союза бетона Эстонии стал историк строительства Марис Мяндел, в 2019 году предприниматель-строитель Майт Рыымусаар, в 2018 году предприниматель-строитель Пеэп Роосманн.

”Друг бетона” это почетное звание, которое Союз бетона Эстонии выдает, с целью отметить тех людей и организации, которые в выдающемся виде делают ставку на бетон, как наиболее часто используемый отечественный строительный материал в самых различных формах его проявления.