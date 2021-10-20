Поэт и писатель Матс Траат будет удостоен медали Ратуши

Матс Траат родился 23 ноября 1936 г. в Тартумаа , в этом году он отметит свое 85-летие. В 1964 году Траат окончил в Москве Литературный институт имени А.М. Горького, в период с 1965 по 1968 гг. являлся редактором кинофильмов и членом издательской коллегии сценаристов ”Таллинфильм”. С 1968 по 1969 гг. Матс Траат обучался в Москве на высших курсах сценаристов и кинорежиссеров.

Свой творческий путь Матс Траат начал с поэзии, в которой затрагивались темы отечества и оптимизма в отношении будущего, в прозе он обратился к вопросам судеб жителей эстонского села и трансформации человека в меняющемся времени. Матс Траат написал более 20 романов, 10 сборников новелл, десятки сборников стихотворений. Также Траат писал пьесы и сценарии к фильмам, среди прочих ”Танец вокруг парового котла” и ”Родник в лесу”. Его творчество переводится на другие языки, а сам Траат переводил стихотворения с латышского, македонского, чешского и польского языков. В прошлом году были изданы его сборник стихотворений ”Стая птиц” и сборник новелл ”Пятый день женитьбы”.