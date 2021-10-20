”Почему не вакцинируюсь? Просто страшно”. Что говорят жители Нарвы о вакцинации

Анастасия, 26 лет

– Я недавно переболела коронавирусом, работодатель не стал требовать привику. Раз не требует, то пока без нее живу. Потом посмотрим. Если обстановка ухудшится, что прям совсем будет, то да, наверное, поставлю.

Артур, 35 лет

– Почему должна быть причина? Просто не вакцинируюсь. У меня работа, дом. Никуда не езжу. Зачем? И многие мои знакомые, которые ставили себе вакцину, переболели. Так что, какая разница?

Илья, 16 лет

– Я думаю, что это не нужно. Некоторые люди говорят, что через какое-то время прививки убивают. Даже если не убивают, может, есть побочные эффекты у них. Мало же пока все это изучено. Среди моих знакомых много непривитых. Все боятся.

Юлия и Валерий, семейная пара

– Мы переболели. Пока есть антитела. Будем или нет ставить – еще думаем. Страшно. Не так все давно произошло. Вакцины не изучены. Может после прививки придется панцирь носить. То, что говорят по телевидению, не обязательно правда. Мы больше мнению знакомых доверяем, кто уже переболел. У меня брат поставил прививку недавно, вот ждем, что расскажет. Как себя чувствует, что потом с ним будет. А семейный врач ничего не говорил о прививках.

Юрий, 50 лет

– Я не ем таблетки, никаких лекарств вообще не принимаю. И чувствую себя хорошо. Какая вакцина? Не нужна она.

Анетта, 28 лет

– Я жду ребенка. Во время беременности не стоит ставить.

Наталья, 55 лет