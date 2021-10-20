”Почему не вакцинируюсь? Просто страшно”. Что говорят жители Нарвы о вакцинации
Анастасия, 26 лет
– Я недавно переболела коронавирусом, работодатель не стал требовать привику. Раз не требует, то пока без нее живу. Потом посмотрим. Если обстановка ухудшится, что прям совсем будет, то да, наверное, поставлю.
Артур, 35 лет
– Почему должна быть причина? Просто не вакцинируюсь. У меня работа, дом. Никуда не езжу. Зачем? И многие мои знакомые, которые ставили себе вакцину, переболели. Так что, какая разница?
Илья, 16 лет
– Я думаю, что это не нужно. Некоторые люди говорят, что через какое-то время прививки убивают. Даже если не убивают, может, есть побочные эффекты у них. Мало же пока все это изучено. Среди моих знакомых много непривитых. Все боятся.
Юлия и Валерий, семейная пара
– Мы переболели. Пока есть антитела. Будем или нет ставить – еще думаем. Страшно. Не так все давно произошло. Вакцины не изучены. Может после прививки придется панцирь носить. То, что говорят по телевидению, не обязательно правда. Мы больше мнению знакомых доверяем, кто уже переболел. У меня брат поставил прививку недавно, вот ждем, что расскажет. Как себя чувствует, что потом с ним будет. А семейный врач ничего не говорил о прививках.
Юрий, 50 лет
– Я не ем таблетки, никаких лекарств вообще не принимаю. И чувствую себя хорошо. Какая вакцина? Не нужна она.
Анетта, 28 лет
– Я жду ребенка. Во время беременности не стоит ставить.
Наталья, 55 лет
– Вы знаете, я работаю продавцом. У меня сотрудница проболела короновирусом, пока в отпуске была. Ей 63 года. Она легко проболела. А знакомые, хоть и вакцинированные, очень тяжело сейчас болеют, всей семьей. Разницы нет. Как фортуна к тебе повернется. Я не против вакцинации. Но не знаешь чем. Информации не доверяю. Еще же нет исследований нормальных. И стоит ли оно того. Я и от гриппа никогда не ставила. И тьфу-тьфу. Я редко куда-то хожу. В магазин только в основном, кроме работы. И мне не нравится отношение вакцинированных к маскам. Я ношу маску в магазине. Вот это нужно точно. А увидела женщину без маски, спросила ее, почему она не наденет маску. Она ответила: «Я не для того вакцинировалась, чтобы в маске ходить». Я говорю: «Все равно же можете болеть». Но нет.
Татьяна, 42 года
– Я переболела. Потом собираюсь. Хотя страшно. Неизвестно, как действует эта вакцина. Какие осложнения могут возникнуть? Врач не может мне точно сказать.
Татьяна, 27 лет
– Не вижу смысла. И вакцинированные болеют. Если соберусь куда-то поехать, то сделаю тест и поеду. И вернусь – сделаю. Зато буду уверена, что я здорова, никого не заражу. Ведь те, кто с вакциной, могут и бессимптомно болеть. Мой муж работает в Финляндии. Вот он сделал прививку. Иначе не смог бы работать. Но это вынужденно было.
Егор, 36 лет
– Я боюсь. Последствий в первую очередь. Да и вообще, говорят же, что там обычная вода. Да и чип могут добавить.
Татьяна, 58 лет
– Дочь не поставила. Я – да. Но только чтобы ходить в тренажерный зал и в бассейн. Мне нужен релакс после работы. Я работаю головой. Мне без спортивной нагрузки никак. Только поэтому. Много слухов, что люди умирают, что вакцина провоцирует заболевания разные. А официальной информации я не доверяю, например. Лжи, манипуляции много через СМИ. Там огромные деньги крутятся. И вопрос: кто заказал музыку? Я доверяю своей голове и своему сердцу. То, что дочь не поставила, это не мое дело. Но я понимаю, почему многие не ставят. И думаю, они правы.
Андрей, 40 лет
– Я косвенно имею отношение к медицине. И могу сказать, что вакцинация во время эпидемии запрещена по всем конвенциям. А у нас пандемия! Вы пробовали тушить пожар керосином? У меня медотвод. Но все это странно.
Ирина, 36 лет
– Опасаюсь побочек. У меня эпилепсия. Как отреагирует мой организм – неизвестно. Рисковать не буду. И мои знакомые, кто не вакцинировался, также опасаются последствий.
Григорий, 30 лет
– Вакцина не разработана до конца. Я не уверен, что она действенна. Какая тут информация для принятия решений еще нужна? Пройдет время и видно будет. Пока не собираюсь вакцинироваться.
Виктория, 26 лет
– Никаких прививок никогда. Тем более от короны, которой нет на самом деле.
Мария, 29 лет
– По состоянию здоровья сейчас не могу. Прохожу лечение по гинекологии. Иммунитет не позволяет. А так, собираюсь поставить. Я работаю барменом. Мне без вакцины никуда.
Наталья, 36 лет
– У меня рассеянный склероз. Добивать свой организм не собираюсь. Пью витамин Д3.
Екатерина, 39 лет
– Информации о прививках много. Она везде. Но никто не напишет правду. Просто нужно, чтобы мы вакцинировались. А как узнать поможет она или хуже сделает? Времени мало прошло, вакцинированные – болеют. И есть ли, кстати, статистика по тем, кто после вакцины болеет? И насколько легче они болеют. Честная ли она? То, что врачи говорят или не говорят – неважно. Просто страшно.