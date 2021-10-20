COVID-19 наступает: Ида-Таллинская центральная больница открывает новое ковид-отделение и ограничивает плановое лечение

Член правления больницы и глава лечебной части Эне Халлинг сообщила, что ситуация серьезная и работа больницы нуждается в дополнительной реорганизации.

"Для разрешения ситуации мы должны ограничить стационарное лечение и открыть второе ковид-отделение", — сказала она

Со всеми пациентами, чье лечение можно отложить, свяжутся персонально.

В данный момент в ковид-отделении больницы находятся 52 пациента. Открываемое второе отделение включает 24 койки.

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