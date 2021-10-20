Минобороны ЭР: вклад США в безопасность стран Балтии непоколебим

На встречах обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе и возможности усиления позиций сдерживания и обороны. Стороны также затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества между Эстонией и США, в том числе в области киберзащиты и возможности организации совместных учений. Проходной темой обсуждений оставались гибридные операции в Балтийском регионе, инициированные Беларусью для оказания давления на Европейский союз и НАТО, а также прошедшие в сентябре совместные стратегические учения Российской Федерацией и Беларуси ”Запад 2021”.

”Продолжающееся участие США в безопасности Европы имеет очень важное значение. Для усиления позиций регионального сдерживания и обороны нам необходимо выработать общее понимание распознавания кризиса, улучшить способности совместного действия и согласовать планы обороны. Заметное участие американцев в обеспечении безопасности Балтийского региона является самым большим сдерживающим фактором для нашей главной угрозы безопасности, Российской Федерации”, — сказал канцлер Сальм на встрече с Марой Карлин, исполняющей обязанности помощника министра обороны США в области оборонной политики.

Помимо встреч, Кусти Сальм также принял участие в круглом столе Атлантического совета, который рассмотрел совместные учения Российской Федерации и Беларуси ”Запад 2021” и сделал по ним выводы. За круглым столом Сальм отметил, что ”Запад” — это не отдельное разовое событие, напротив действия Российской Федерации следует оцениваться в долгосрочной перспективе, где произошедшие развития направлены не только против Балтийского региона, но и системы ценностей всего Западного мира, тем самым ослабляя всю Европу.