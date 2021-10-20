Ласнамяэ
20.10.2021, 18:51

В Ласнамяэ до конца недели работают дополнительные пункты вакцинации и консультирования: адреса, телефоны, приемное время

 
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Eestis on tänaseks vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga 767 092, kahe doosiga aga 722 459 inimest.
Foto: Taavi Sepp
До 24 октября при нескольких торговых центрах в Ласнамяэ действуют пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19. Также в нескольких местах можно проконсультироваться на тему вакцинации со специалистами.

”Я призываю всех жителей Ласнамяэ воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться. Также я благодарю всех, кто уже сделал прививку и соблюдает меры предосторожности, потому что, именно благодаря вашему вкладу, мы сможем держать распространение вируса под контролем. Если вы сами уже привились, то вы всегда можете передать информацию о возможностях для консультации и вакцинации тем, кто все еще колеблется”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинироваться можно вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna или однодозовой вакциной Janssen.Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы (в случае вакцин Pfizer и Moderna). Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины.

”Также хочу поблагодарить наших партнеров из государственного и частного сектора, которые внесли свой вклад в замедление распространения COVID-19 и повышение доступности вакцинации в Ласнамяэ”, — добавил Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Места и часы работы пунктов вакцинации и консультирования:

Парковка торгового центра Ümera, Лаагна теэ, 80

20, 22 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Lasnamäe Coop, Смуули теэ, 43

20, 21, 22 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Парковка Maxima XXX, Линнамяэ теэ, 57

20 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Экспресс-клиника Confido в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13

Пн–Сб в 10–21 и Вс в 10-19, с предварительной регистрацией по телефону 1330

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