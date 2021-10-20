В Ласнамяэ до конца недели работают дополнительные пункты вакцинации и консультирования: адреса, телефоны, приемное время

”Я призываю всех жителей Ласнамяэ воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться. Также я благодарю всех, кто уже сделал прививку и соблюдает меры предосторожности, потому что, именно благодаря вашему вкладу, мы сможем держать распространение вируса под контролем. Если вы сами уже привились, то вы всегда можете передать информацию о возможностях для консультации и вакцинации тем, кто все еще колеблется”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинироваться можно вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna или однодозовой вакциной Janssen.Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы (в случае вакцин Pfizer и Moderna). Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины.

”Также хочу поблагодарить наших партнеров из государственного и частного сектора, которые внесли свой вклад в замедление распространения COVID-19 и повышение доступности вакцинации в Ласнамяэ”, — добавил Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется, вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Места и часы работы пунктов вакцинации и консультирования:

Парковка торгового центра Ümera, Лаагна теэ, 80

20, 22 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Lasnamäe Coop, Смуули теэ, 43

20, 21, 22 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Парковка Maxima XXX, Линнамяэ теэ, 57

20 октября в 15-19

23, 24 октября в 10-17

Экспресс-клиника Confido в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13

Пн–Сб в 10–21 и Вс в 10-19, с предварительной регистрацией по телефону 1330

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