"Люди должны быть готовы больше платить”. Производители пищевых продуктов Эстонии жалуются: ресурсы дорожают, прибыль снижается

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала, что скорость роста экономических показателей в областях обрабатывающей промышленности в первой половине 2021 года осталась на уровне ниже среднего — хотя доходы с продаж и добавленную стоимость и удалось несколько увеличить, прибыльность предприятий уменьшилась. Общий объем продукции пищевого сектора остался на уровне предыдущего года, составив примерно 840 миллионов евро.

”Рекордные цены на электричество и повышение цен на другие ресурсы ускоряют рост расходов. Рост расходов пищевой промышленности, включая затраты на рабочую силу, за первые шесть месяцев этого года превысил рост оборота и производительности, — сказала Потисепп, добавив, что по данным Департамента статистики общая прибыль сектора производства пищевых продуктов за первую половину 2021 года составила 24,6 миллиона евро, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. — Для предприятия прибыль подобна кровообращению. Ее отсутствие означает отсутствие развития, то есть невозможность инвестировать, заниматься разработкой продукции и платить зарплату работникам”.

Представивший обзор промышленности напитков руководитель A. Le Coq Тармо Нооп сказал, что безалкогольность и здоровые привычки сейчас в моде. Единственным исключением здесь являются энергетические напитки, однако и в этом сегменте появляются новые более здоровые изделия. ”В ближайшее время главным вызовом сектора будет доступность рабочей силы, в то время как инвестиции в уменьшение воздействий предприятий на окружающую среду продолжатся. Все более важным становится так называемое придание значения своим изделиям, а зеленый переход на производстве может послужить новым билетом на рынок”, — отметил Нооп.