ФОТО | 900 призывников начали службу в Силах обороны. Куда они направлены?

”Поначалу солдатам может быть трудно: им предстоит свыкнуться с новой средой, соседями по комнате, снаряжением и физической нагрузкой. Но я уверен, что прибывшие в гарнизон Йыхви ребята справятся”, — отметил командир противотанковой роты 1-й пехотной бригады капитан Рагнар Раннаметс.

Призывники пополнили подразделения 1-й и 2-й пехотных бригад, Командования киберобороны, Службы тыла и Сил специальных операций. Им предстоит пройти через трехмесячный базовый курс, в ходе которого они освоят индивидуальные навыки бойца: пехотную тактику, методы передвижения, принципы маскировки, навыки владения оружием, жесты, протоколы связи м питание в полевых.

На четвертом или пятом месяце службы они начнут освоение одной из множества воинских специальностей. На очередном этапе подготовки, с марта по май, они научаться действовать в составе отделения, взвода и роты. Кульминацией срочной службы станут крупные учения ”Еж 2022”.

Призыв в вооруженные силы производится трижды в год. Зимой и летом набирают солдат, которым предстоить служить 11 месяцев — они становятся командирами или водителями. Осенью призывают рядовой состав подразделений.