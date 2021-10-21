В Эстонии ищут место для окончательного захоронения радиоактивных отходов из Палдиски(8)
Договор о закупке с целью проведения исследований в области строительства места окончательного захоронения радиоактивных отходов был заключен с литовской компанией UAB Eksortus, и общая стоимость закупки составляет 4 955 370 евро без налога с оборота. Целью исследований является сбор необходимых данных как для подготовки местным самоуправлением специальной планировки строительства и оценки его воздействий, так и для ликвидации реакторных секций атомных подводных лодок, расположенных в Палдиски.
Договор о закупке для подготовки местным самоуправлением специальной планировки строительства и оценки его воздействий был заключен с компанией Skepast&Puhkim OÜ, и общая стоимость закупки составляет 303 500 евро без налога с оборота. Цель первого этапа специальной планировки и оценки воздействий — определить наиболее подходящее место для окончательного захоронения и связанные с ним значимые воздействия.
Обе работы планируется завершить к декабрю 2023 года. После этого продолжится проведение более детальных исследований выбранной территории места окончательного захоронения и сбор необходимых дополнительных данных для ликвидации реакторных секций.
Министр окружающей среды Тынис Мельдер отметил, что заключение обоих договоров о закупках является первым шагом в долгосрочном проекте, цель которого — найти наиболее подходящую территорию для строительства места окончательного захоронения радиоактивных отходов с учетом экономических, культурных, социальных и экологических факторов. В процесс поиска подходящего места вовлечены местное сообщество и широкая общественность.
Место окончательного захоронения необходимо для безопасного хранения находящихся в Палдиски отходов на десятилетия вперед. Долгосрочного безопасного хранения требуют в основном (т. н. исторические) оставшиеся с советского времени радиоактивные отходы, образовавшиеся при ликвидации в Палдиски бывшего учебного центра подготовки моряков атомного подводного флота, а также в ходе деятельности промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждений. В настоящее время эти отходы временно хранятся в Палдиски в месте промежуточного хранения. Там же хранятся законсервированные реакторные секции подводных лодок. Ядерное топливо из реакторов было удалено и вывезено в Россию в 1995 году. Окончательно захоронить реакторные секции в их нынешнем виде невозможно, поскольку они содержат радиоактивную воду, которая в результате коррозии с течением времени может начать просачиваться в окружающую среду. Поэтому в 2040 году необходимо будет начать демонтаж реакторных секций и поместить образовавшиеся отходы в построенное к тому времени место окончательного захоронения.
Деятельность, необходимая для строительства места окончательного захоронения радиоактивных отходов, финансируется Фондом сплочения Европейского союза и Центром инвестиций в окружающую среду. Общая стоимость работ с прочей сопутствующей деятельностью составляет до 8,6 миллиона евро.