В Эстонии ищут место для окончательного захоронения радиоактивных отходов из Палдиски

Договор о закупке с целью проведения исследований в области строительства места окончательного захоронения радиоактивных отходов был заключен с литовской компанией UAB Eksortus, и общая стоимость закупки составляет 4 955 370 евро без налога с оборота. Целью исследований является сбор необходимых данных как для подготовки местным самоуправлением специальной планировки строительства и оценки его воздействий, так и для ликвидации реакторных секций атомных подводных лодок, расположенных в Палдиски.

Договор о закупке для подготовки местным самоуправлением специальной планировки строительства и оценки его воздействий был заключен с компанией Skepast&Puhkim OÜ, и общая стоимость закупки составляет 303 500 евро без налога с оборота. Цель первого этапа специальной планировки и оценки воздействий — определить наиболее подходящее место для окончательного захоронения и связанные с ним значимые воздействия.

Обе работы планируется завершить к декабрю 2023 года. После этого продолжится проведение более детальных исследований выбранной территории места окончательного захоронения и сбор необходимых дополнительных данных для ликвидации реакторных секций.

Министр окружающей среды Тынис Мельдер отметил, что заключение обоих договоров о закупках является первым шагом в долгосрочном проекте, цель которого — найти наиболее подходящую территорию для строительства места окончательного захоронения радиоактивных отходов с учетом экономических, культурных, социальных и экологических факторов. В процесс поиска подходящего места вовлечены местное сообщество и широкая общественность.