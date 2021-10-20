В Таллинне началась вакцинация учителей от COVID-19 бустерными дозами

”Ревакцинация преподавателей крайне важна для того, чтобы учебный процесс продолжался, и дети смогли как можно больше участвовать в контактной форме обучения, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — К сожалению, уровень заболеваемости растет, по состоянию на вчерашний день, масштабные очаги инфекции зафиксированы в 46 столичных школах, причем лишь за две недели их количество возросло на 22. Также фиксируется множество единичных случаев. Детей до 12 лет не вакцинируют. Тем не менее они тоже заболевают. Поэтому вакцинирование преподавателей необходимо как для защиты их самих, так и учеников, а школьные каникулы для этого самое подходящее время”.

По данным прошлой недели, как отметила Эстер Эпик, заболело более 70 учителей.

”По сравнению с неделей ранее, это число увеличилось на 22, и, вероятно, показатели нынешней недели будут еще выше”, — прокомментировала специалист. Эпик также добавила, что за неделю число заболевших учащихся возросло с 222 до 291 человека, а классов, в которых зафиксированы случаи заболевания — со 161 до 203.

”Доказано, что вакцинирование способствует ограничению распространения вируса. Оно не гарантирует полной защиты от заболевания, но по большей части болезнь у привитых людей протекает существенно легче”, — подчеркнула Эпик.

Бустерную дозу вакцины могут получить те работники образования, у которых с момента завершения курса вакцинации или выздоровления прошло не менее шести месяцев. Предпочтителен вызов вакцинационной бригады в школы, и на каникулах команда посетит почти 30 учебных заведений. Также на каникулах школьным работникам будет удобно получить бустерную дозу прививки в городских вакцинационных палатках.

Бустерной дозой вакцины уже привиты клиенты Ируского попечительского дома, а вскоре также будут привиты и его работники. В ближайшее время приступят к ревакцинации работников детских садов, а затем — социальных работников.