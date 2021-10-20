Четыре политических силы приступили к консультациям о создании коалиции в Кохтла-Ярве

Только вчетвером у нас есть возможность отправить Центристскую партию, управлявшую единолично городом Кохтла-Ярве почти четверть века, в вынужденный отпуск. Избиратели дали четко понять, что необходимы изменения, новая культура управления и свежий ветер в коридорах власти Кохтла-Ярве", сказал лидер списка социал-демократов Эдуард Одинец.