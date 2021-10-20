20.10.2021, 15:50
Четыре политических силы приступили к консультациям о создании коалиции в Кохтла-Ярве(1)
Foto: Priit Simson
Социал-демократическая партия, Партия реформ, а также избирательные союзы "Рестарт Кохтла-Ярве" и "Прогресс" начали консультации о создании т. н. союза четырех в Кохтла-Ярве. У четырех политических сил 13 мест в 25-местном городском собрании Кохтла-Ярве и создание коалиции вполне возможно.
Только вчетвером у нас есть возможность отправить Центристскую партию, управлявшую единолично городом Кохтла-Ярве почти четверть века, в вынужденный отпуск. Избиратели дали четко понять, что необходимы изменения, новая культура управления и свежий ветер в коридорах власти Кохтла-Ярве", сказал лидер списка социал-демократов Эдуард Одинец.
У социал-демократов в новом горсобрании Кохтла-Ярве 5 мест, у избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" 4, у Партии реформ 2 и у избирательного союза "Прогресс" 2 места. У Центристской партии 12 мест в Кохтла-Ярвеском горсобрании.