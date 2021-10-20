В сентябре индекс цен производителей промышленной продукции повысился более чем на 19%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, наибольшее влияние на индекс по сравнению с августом оказало повышение цен в производстве электроэнергии и изделий из древесины. ”Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве продуктов питания и в производстве изделий из пластмассы”, — добавила Шокман.

В сравнении с сентябрем прошлого года влияние на индекс оказало прежде всего повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве электроэнергии и продукции из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию в сентябре увеличился по сравнению с августом на 1,8%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и в производстве машин и оборудования. Индекс цен на экспортную продукцию рос двенадцатый месяц подряд. По сравнению с тем же месяцем 2020 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 18,2%.

Индекс цен на импортную продукцию увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%. Более всего выросли цены в производстве электроэнергии, в производстве изделий из кожи и в горнодобывающей промышленности. Индекс цен на импортную продукцию рос десятый месяц подряд. По сравнению с тем же месяцем 2020 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 17,8%.