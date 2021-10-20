20.10.2021, 18:20
ФОТО | Экскаватор повредил газопровод на столичной улице Масина. Людей эвакуировали из двух зданий(2)
Фото читателя Delfi
Сегодня в 14.21 в Центр тревоги сообщили, что в ходе земляных работ на улице Масина был поврежден газопровод, в результате чего стал распространяться запах газа.
В 14.27 прибывшие на место спасатели оградили место аварии в радиусе 50 метров. По данным Спасательного департамента, датчики спасателей газ в воздухе не зафиксировали. Всё же люди из двух зданий были эвакуированы.
В 14.38 место утечки было обнаружено, сейчас идут работы по устранению неисправности.