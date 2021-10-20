Результаты выборов в Нарве обжалованы EKRE(2)
Как пояснил нашему изданию председатель нарвского отделения EKRE Янек Одинец, он пока не готов рассказать, что стало причиной жалобы, поскольку еще неизвестно, примет ли ее Госсуд к рассмотрению. Ясность должна появиться сегодня к вечеру. Однако эта новость может повлиять на дальнейший ход коалиционных переговоров.
Мнения и слухи
Результаты муниципальных выборов в Нарве не дали ни одному избирательному списку возможности править в горсобрании единолично. Напомним, что у списка Катри Райк — 15 мандатов, 10 — у центристов, 4 — у Elagu Narva (”списка Алексея Евграфова”) и два — у Eesti 200. Список Катри Райк не добрал одного мандата для того, чтобы составить большинство в горсобрании (иметь 16 голосов из 31-го), а Elagu Narva не хватило одного мандата, чтобы иметь возможность составить собственную фракцию. В местных и республиканских СМИ журналисты делают прогнозы по поводу того, кто с кем договорится и создаст правящую коалицию: по их мнению, шансы на создание коалиции одинаково велики и у таких опытных политиков, как нарвские центристы, которые умеют привлекать к себе людей из других партий, и у победителя выборов — списка Катри Райк. Журналист ERR Cергей Степанов назвал возможную коалицию списка Катри Райк и Elagu Narva идеальным вариантом, что в какой-то мере совпадает с народным мнением.
Еще в начале октября в городе распространился слух о том, что два популярных нарвских политика договорились между собой о сотрудничестве. Один из наших читателей, симпатизирующий им обоим, рассказывал об этом так: ”Евграфов с Райк давно уже договорились, что после победы на выборах Катри будет председателем горсобрания, а Алексей — мэром. На мой взгляд, это — наилучшие кандидатуры. Так что без разницы, за кого из них голосовать, главное — поддержать один из этих списков”.
”Что вы скажете на это? В принципе, возможна ли такая коалиция или же эти слухи не имели под собой никакой реальной почвы?”, — спросила ”НГ” у Алексея Евграфова.
”За последний год обо мне ходило столько разных слухов, что, если бы я уделял им достаточно внимания, давно бы уже повесился”, — пошутил политик. Однако Алексей Евграфов заверил: никаких предварительных договоренностей ни с командой Катри Райк, ни с центристами или же другими списками не было. ”Как я и говорил накануне выборов, в случае поддержки избирателей мы согласны вести переговоры со всеми политическими силами, если будет уверенность, что сможем вместе работать на благо Нарвы”, — напомнил он.
Он подтвердил, что ”список Алексея Евграфова” ведет переговоры и с центристами, и со ”списком Катри Райк”. ”С командой Катри Райк пока видим больше перспектив. К тому же, у центристов ситуация сложная, им недостаточно наших голосов для формирования коалиции. Посмотрим, к чему все это приведет. Сейчас я сказал бы, что возможен любой из этих вариантов, но также мы готовы и к тому, что останемся в оппозиции. Сейчас ничего наверняка сказать нельзя, переговоры продолжаются”, — сказал ”НГ” Алексей Евграфов.
Лидер Eesti 200 Наталья Умарова и первый номер нарвских центристов Михаил Стальнухин также подтвердили ”НГ”, что ведут коалиционные переговоры с другими партиями и избирательными союзами, однако давать какие-либо комментарии не готовы.”Единственное, что я сейчас могу сказать: да, коалиционные переговоры ведутся, и очень активно, и со списком Алексея Евграфова, и с Eesti 200”, — была также лаконична и Катри Райк.
Выбор ”начальства” может затянуться
Как долго могут длиться такие переговоры? Как пояснил журналистам на инфочасе председатель нашей избирательной комиссии, городской секретарь Нарвы Юллар Кальюсте, после выборов партиям дается три дня на обжалование результатов, если же за это время никто в суд не обратится, то в течение следующих семи дней председатель избиркома созывает первое городское собрание, на заседании которого депутаты должны выбрать председателя городского собрания. Во вторник вечером стало известно, что результаты выборов обжаловала партия EKRE. Если бы этого не случилось, заседание городского собрания состоялось бы не позднее следующего четверга, и к этому моменту, вероятно, коалиционные переговоры уже завершились бы.
Однако теперь для переговоров у партий может быть больше времени, если Госсуд примет жалобу. Как пояснил нам Кальюсте, обычно такие дела рассматриваются довольно быстро, однако Госсуду никто не может предписывать конкретные сроки, поэтому сейчас дата первого заседания нарвского горсобрания нового созыва неизвестна. Далее процедура такая: депутаты выбирают нового мэра, а он собирает и представляет горсобранию свою команду — членов управы, и после этого официально вступает в должность. До того, как вновь избранный мэр вступит в должность, обязанности мэра в горуправе будет исполнять ныне действующий мэр Антс Лийметс.сссссссс