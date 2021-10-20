Малый предприниматель в отчаянии: скоро многие заведения закроются, а люди потеряют работу

"Ситуация скверная. Людей становится всё меньше, потому что многие не согласны вакцинироваться. Посетители разворачиваются сразу у двери, если видят объявление, что мы проверяем ковид-паспорта, отрицательный тест или справку о перенесенном COVID-19", — говорит владелец расположенного в Нымме бара Hiiu BBQ Pub Ноот.

Если раньше заходить в места общепита можно было и по тесту, то с 25 октября он больше не является основанием для посещения мест общепита, нужно быть или привитым, или иметь справку о перенесенном коронавирусе.

По словам владельца бара, до введения более жестких мер их спасало то, что они могли предложить клиентам бесплатный экспресс-тест.

"Скоро многие люди потеряют работу, так как у фирм, подобных нашей, не останется клиентуры. Это означает в свою очередь, что зарплату платить будет нечем, и мы должны будем начать сокращения", — отмечает Ноот. Поэтому многие малые предприятия и места общепита закроют свои двери, добавил он.

Владелец бара привел пример — как из-за ограничений изменилась ситуация в их заведении: "Раньше в обеденное время приходили покушать горячего примерно 60-70 человек. Теперь 15 человек — уже достижение. Раньше по вечерам столы ломились, теперь — нет", — пояснил он.

По словам Ноота, ситуация в малом предпринимательстве печальная. "Мы все в большом напряжении. Не знаю, как долго еще продержимся", — заключил он.

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