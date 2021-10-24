"Надоело целыми ночами сидеть на холоде в лесу": глава Балтийского астрономического сообщества рассказал о том, как построил обсерваторию

Владимир Гоман — астроном-любитель, увлекается наукой уже более 20 лет. Будучи главой Балтийского астрономического сообщества, Владимир занимается популяризацией астрономии среди жителей Эстонии. В 2020 году Гоман закончил строительство Народной обсерватории, которую теперь могут посещать все желающие.

Владимир показывает людям, что наука — это не только сложные формулы, в первую очередь это красиво и увлекательно.

Как зародился ваш интерес к науке?

Началось всё с обычного восхищения красотой ночного неба. А кто из нас не восхищался, глядя на звёзды?! Потом появилось любопытство и желание понять, как всё это устроено. Я, кстати, не могу назвать себя настоящим учёным, так как это не моя основная работа.

Что сподвигло вас начать строительство Народной обсерватории?

Это длинная история. Я не думал и даже не мечтал о настоящей обсерватории. Однажды решил построить небольшую астробудку — место, где можно укрыться от ветра, и с минимальным комфортом вести астрономические наблюдения и астрофотосъёмку. Затем нашлась водонапорная башня и мне показалось, что её будет несложно перестроить в обсерваторию. К счастью, я тогда не знал, насколько сложным и затратным окажется этот процесс, но отступать было уже поздно. Во-первых, я не привык отступать. Во-вторых, я давно мечтал сотворить нечто особенное. То, что может стать целью на ближайшие годы или смыслом жизни. Обсерватория как раз и стала такой целью.

Если немного отойти от возвышенных слов, то есть и более простая причина: надоело целыми ночами сидеть на холоде в лесу или на чистом поле. Это круто первые пару лет, потом хочется комфорта, тепла и чашку горячего чая. Кстати, в обсерватории всё это есть.

Есть ли какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь в вашей деятельности? Сложен ли процесс популяризации науки?