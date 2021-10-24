"Надоело целыми ночами сидеть на холоде в лесу": глава Балтийского астрономического сообщества рассказал о том, как построил обсерваторию
Подписаться на молодежный блог в Instagram можно здесь.
Владимир Гоман — астроном-любитель, увлекается наукой уже более 20 лет. Будучи главой Балтийского астрономического сообщества, Владимир занимается популяризацией астрономии среди жителей Эстонии. В 2020 году Гоман закончил строительство Народной обсерватории, которую теперь могут посещать все желающие.
Владимир показывает людям, что наука — это не только сложные формулы, в первую очередь это красиво и увлекательно.
Как зародился ваш интерес к науке?
Началось всё с обычного восхищения красотой ночного неба. А кто из нас не восхищался, глядя на звёзды?! Потом появилось любопытство и желание понять, как всё это устроено. Я, кстати, не могу назвать себя настоящим учёным, так как это не моя основная работа.
Что сподвигло вас начать строительство Народной обсерватории?
Это длинная история. Я не думал и даже не мечтал о настоящей обсерватории. Однажды решил построить небольшую астробудку — место, где можно укрыться от ветра, и с минимальным комфортом вести астрономические наблюдения и астрофотосъёмку. Затем нашлась водонапорная башня и мне показалось, что её будет несложно перестроить в обсерваторию. К счастью, я тогда не знал, насколько сложным и затратным окажется этот процесс, но отступать было уже поздно. Во-первых, я не привык отступать. Во-вторых, я давно мечтал сотворить нечто особенное. То, что может стать целью на ближайшие годы или смыслом жизни. Обсерватория как раз и стала такой целью.
Если немного отойти от возвышенных слов, то есть и более простая причина: надоело целыми ночами сидеть на холоде в лесу или на чистом поле. Это круто первые пару лет, потом хочется комфорта, тепла и чашку горячего чая. Кстати, в обсерватории всё это есть.
Есть ли какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь в вашей деятельности? Сложен ли процесс популяризации науки?
Начну со второй части вопроса. Для меня процесс не сложен, так как доставляет мне массу удовольствия. Особенно, когда в обсерваторию приходят люди, которые не разучились удивляться. В группах почти всегда есть те, кто, глядя на Сатурн в телескоп, восклицают: "Вот это да! Да это же настоящий Сатурн!". Мне это очень приятно, потому что я чувствую то же самое. Есть и такие, кто, глядя на тот же Сатурн, морщатся и произносят: ”А что это там за точка? А мы ожидали увидеть его, как по телевизору, чтобы совсем рядом был…”. Обе эмоции — нормальные. Однако первая категория людей мне нравится, обожаю их! А вторая не нравится совсем.
Без трудностей само собой не обходится. Это огромный объём работы с техникой, цены на астро-оборудование просто безумные, ещё и ни за что не окупятся. Как мне кажется, самая большая сложность — это негативно настроенные люди. За полтора года работы обсерватории у нас таких было всего двое. Некоторые не понимают, что обсерватория — это не коммерческое, а научное учреждение. Они считают, что их должны развлекать, переодевшись в мультяшный костюм астронома, и жонглировать метеоритами. Для них это очередной аттракцион. Я категорически против такого подхода. Хочу, чтобы обсерватория оставалась местом, где можно получать знания или просто удовольствие.
Как вы оцениваете возможности занятия астрономией в Эстонии, как на академическом, так и на любительском уровне?
Сейчас скажу странную вещь, но Эстония, к сожалению, не самое удобное место для занятия астрономией. В Эстонии влажный климат и довольно мало ясных дней. Однако под Тарту есть профессиональная обсерватория, где ведут исследования космоса.
Я замечал, что многие гости читают и смотрят передачи о космосе. Каждый год я собираю группы на курс астрономии и астрофизики. Ну и наконец, у нас уже несколько лет действует Балтийский астрономический клуб, где более 30 постоянных членов и почти 1700 заинтересованных участников.
Чем занимается Балтийский астрономический клуб? Может ли молодёжь туда вступить?
Конечно, вступить в клуб могут все. Главное — интерес к астрономии и желание совершенствовать свои знания. Мы периодически встречаемся, чтобы послушать интересных лекторов, изучаем космос в обсерватории, устраиваем выставки, мероприятия, тротуарные наблюдения и многое другое. В общем, нескучно проводим время, коллектив у нас доброжелательный.
Какие у вас планы на будущее? Может, есть какие-то цели или проекты, которые связаны с развитием и популяризацией астрономии в Эстонии?
Когда я строил обсерваторию, всё время думал: ”Вот дострою, и наконец-то отдохну. Буду спокойно наблюдать космос и показывать его гостям обсерватории. А нет, не получилось!”. Сейчас у меня три цели по развитию обсерватории.
Наладить регулярное сотрудничество со школами.
Приобрести оборудование для солнечного хромосферного телескопа, которое стоит около 8000 евро. С помощью этой техники можно будет увидеть солнечные протуберанцы и другие детали солнечной атмосферы.
И большая цель: установить рядом с обсерваторией настоящий планетарий. Это отличный инструмент, который сможет показывать людям различные потрясающие небесные явления, независимо от погоды. Это очень дорогая техника, почти 150000 евро, поэтому придётся искать финансирование. Рассматриваю некоторые фонды и меценатов, поддерживающих науку.
Ссылка на страничку Народной обсерватории в Facebook.
Также более подробную информацию о Балтийском астрономическом клубе можно получить по ссылке.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.