Сегодня чету Горбачевых напоминают Навальные. Вадим Штепа о спектакле ”Золотой Маски” с Мироновым и Хаматовой

Аншлаг был совершенно неожиданным — все билеты раскупили еще за месяц, спектакль посетил и президент Эстонии Алар Карис, оставивший о нем восторженную запись в своем Facebook. Публику вообще составляли люди на удивление самых разных возрастов — от молодежи до седых старцев — и это гармонировало с разворачивающейся на сцене биографической историей Михаила и Раисы с их студенческих лет.

Уникальность спектакля состоит именно в том, что вся эпоха второй половины ХХ века показана в нем сквозь призму отношений этих двух героев, что создает совершенно особое впечатление. Вся ”политика” идет лишь фоном — важнее всего оказываются их мысли и эмоции. И возрастное перевоплощение прямо на сцене — это также режиссерская находка: актеры гримируют себя сами, меняя этапы своего жизненного пути. Но при этом потрясающе вживаются в свои роли — даже не слишком похожий на своего героя Миронов по ходу спектакля начинает восприниматься как совершенно аутентичный Горбачев, вызывая смех и аплодисменты зрителей.

На вопрос, что привлекло его в этой исторической фигуре, Алвис Херманис ответил так: ”Он может напоминать героя Шукшина, как его герои напоминают героев русских сказок… Он повлиял на мою судьбу настолько, насколько на нее повлияли, возможно, только мои родители. Он изменил жизнь, сам того не сознавая; он оказался этим триггером, который полностью поменял нашу судьбу”.

Спектакль в целом основан на документальных фактах. Но именно человечность отношений Михаила и Раисы ломает советские стандарты и стереотипы. И генеральный секретарь с женой местами выглядят едва ли не как диссиденты — все важные вопросы они обсуждают именно на прогулках, опасаясь вполне вероятной прослушки дома.

И в конечном итоге Горбачев вместо борьбы за власть в конце 1991 года гораздо более беспокоится о состоянии здоровья своей супруги, перенесшей инсульт после событий в Форосе. ”Я женат не на СССР, а на этой женщине”. Так любовь сокрушила империю.