Instagram разрешит публиковать посты с десктопа

В октябре в Instagram появится несколько новых функций. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

С 19 октября пользователи социальной сети могут публиковать совместные посты. Комментарии, просмотры и лайки у таких публикаций будут общие.

20 октября приложение запустит функцию, с помощью которой некоммерческие организации смогут собирать пожертвования.

21 октября все пользователи смогут публиковать фото и видео длительностью не более минуты с компьютера на любой платформе: PC, Mac или Linux. Эту функцию Instagram тестировал в июле текущего года, сообщали пользователи приложения. До обновления эта функция была доступна только со смартфона.

Также 21 октября появятся новые функции в Reels, среди которых 3D-тексты песен, добавили разработчики.

В начале октября Instagram разрешил публиковать в основной ленте соцсети ролики до 60 минут и переименовал приложение IGTV в Instagram TV.