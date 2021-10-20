"Меня зовут Сергей Савельев, и я передал страшные кадры пыток заключенных". Интервью Би-би-си

Они поняли, что ничего этого у меня с собой нет, и отвели в отдельное помещение, где начали вести допрос. Они сразу выложили свои карты: "Там твой телефон прослушивали, мессенджер читали, с какой почты ты там все это отправлял мы в курсе. И по поводу всего твоего сотрудничества с [основателем Gulagu.net Владимиром] Осечкиным последние полгода мы знаем".

Начали с простого — они просто капитально осмотрели мои вещи. Я понимал, что они ищут, — наверное, какие-то носители информации, флешки, может быть, ноутбук. Ничего этого я не брал — я ехал в гости.

Сразу же подошли еще пара человек в штатском. Их каждые пять минут становилось больше и больше, набежало около десятка в общей сложности. Никто не показывал никаких удостоверений, никто не представлялся. Да и не было необходимости — прекрасно представлял уже, кто это такие.

Через несколько минут подошел один мужчина в штатском, с ним двое полицейских, местных, из аэропорта. Говорит: "Сергей Владимирович? — Да. — Куда летите? Что везете?"

С.С.: Я решил слетать в Новосибирск к друзьям. [По дороге] из Минска в Новосибирск у меня была пересадка в Пулково. Прилетел в Пулково и пошел к стойке регистрации на следующий рейс узнать, когда начнется регистрация. Девушка уточнила мою фамилию и попросила чуть-чуть подождать. Тут я сразу понял, что что-то здесь не так. Ну а куда деваться?

Би-би-си: Ты можешь рассказать, как оказался во Франции? Если можно, с 24 сентября, если я не ошибаюсь, когда ты оказался в аэропорту Пулково. Можешь рассказать, что произошло в этом аэропорту, как ты вообще там оказался?

Сергей Савельев: Меня зовут Сергей Савельев. Мне 31 год, я из Белоруссии и, по сути, я являюсь именно тем человеком, который передавал правозащитной организации Gulagu.net все те страшные кадры, которые сейчас растиражировали во всех СМИ. Ну, это я.

Би-би-си: Представься, пожалуйста, полным именем, скажи, сколько тебе лет и, собственно, кто ты?

В своем первом интервью журналистам на камеру Сергей рассказал о своей жизни в колонии и после нее, а также о том, как ему удалось вывезти из страны крупнейший архив видеосвидетельств пыток в российских тюрьмах.

С.С.: Ну изначально было оговорено — мы тебя спрашиваем как свидетеля пока. То есть у них прямых доказательств никаких пока не было. То есть вот именно только эти вот переписки — как они их там добыли, это уже вряд ли были какие-то законные способы.

И вот тут мне стало интересно, а выбор-то — он где, какой выбор? То есть вы мне сразу сказали, что посадите, а меня в тюрьме убьют. Сейчас вы мне предлагаете сесть на четыре года, и меня убьют, или сесть на 20 лет — и меня убьют. А что тут выбирать? Может гуманнее сразу пристрелить?

Если нет, если начнешь скрываться от следствия или что-то еще, то это будет уже шпионаж, потому что ты гражданин другого государства и в иностранную правозащитную организацию передавал сведения о Российской Федерации. Там от 10 до 20 лет и ты, говорит, не скроешься у нас нигде — ни в Белоруссии, ни в Украине, нигде в СНГ. Мы тебя везде найдем.

И дальше пошел допрос вместе со всеми этими вопросами неудобными. А после этого, уже в конце, говорят: ну вот смотри, сейчас если ты подписываешься на сотрудничество с нами, то мы привлечем тебя по статье "Разглашение государственной тайны". Там до четырех лет всего.

С.С.: Да. Они меня сразу поставили перед фактом — тебе, мол, сидеть в любом случае сейчас. За то, что ты делал, ты сядешь. И с учетом того, что ты делал — ты распространил информацию про ФСИН компрометирующую, тебя там убьют. Или со шконки упадешь со второго яруса, или в камере повесишься. Найдут тебя повешенным. Перед этим ты все нам расскажешь, а когда уже будет не надо, то… То есть эта угроза вполне реальна, такое очень часто происходит на самом деле.

То есть ты можешь себе представить, что Владимир Осечкин в 2013 году завербовал меня, чтобы я сел в российскую тюрьму, выкрал оттуда какой то массив видеоматериалов и передал ему? Ну если б я так мог — ну что тут можно было бы сказать… Что надо делать вторую серию, надо сделать пластическую операцию, поменять документы и ехать в другую зону.

И начали задавать вопросы с целью дискредитации правозащитного проекта Gulagu.net. Это, конечно, какой-то сюрреализм, но они даже сказали, что это было по заказу Осечкина.

Поэтому я был уверен, что они, как и в прошлый раз, сделают это на регистрации на следующий рейс. Поэтому я туда не пошел — я вышел из аэропорта и поехал на ближайший автовокзал, где просто на маршрутке, частным транспортом, который не отслеживается, пересек границу с Беларусью и приехал домой.

С.С.: Я купил билет с пересадкой в Домодедово, но не воспользовался. Я долетел до Домодедово. Там нет никакого таможенного контроля, потому что рейс внутренний, а на посадку из Домодедово до Минска я уже не пошел, на регистрацию, так как нет никакого таможенного контроля и там им фактически негде было меня остановить.

Ну я думал, да я был уверен, что из России они меня не отпустят уже. То есть мы встретимся в Домодедово — и это будет моя последняя остановка. Дальше меня потащат уже куда-то по инстанциям.

С.С.: Да и выбор, выбор-то где? Тут у меня появился другой вариант уже — жить или умереть. Я выбрал жить — и начал искать способы, как это сделать. Я побыл в Новосибирске, все это время они продолжали мне отписывать в "Телеграме": "На какое число ты взял билеты обратно? Мы должны встретиться в Домодедово, возьми такой рейс, который будет с пересадкой в Домодедово, мы снова несколько часов побеседуем, и ты летишь к себе в Минск".

Би-би-си: И в этот момент ты понял, что это конец. Надо бежать.

Я подписал какие-то документы, обязательство явки, то есть, что я обязуюсь явиться, когда они меня вызовут, и они меня отпустили. Помимо этого — я ведь не улетал из России. Я летел дальше по России в Новосибирск и они, наверное, были уверены, что в случае, если я попытаюсь пересечь границу РФ в сторону Белоруссии или еще куда-то без их ведома или разрешения, тогда они увидят и смогут пресечь. Поэтому в Новосибирск я отправился оттуда. Отпустили в общем.

Поэтому, наверное, в основу обвинения они не могли их положить, но уже после того как они меня опросили и выдавили из меня эти все показания, мне нужно было показать, что я сотрудничаю, что я готов.

Пришлось задержаться в аэропорту еще на день, и я подобрал рейс прямой до Туниса. То есть больше трех дней максимум я нигде собирался задерживаться, но так уж вышло, что в Тунисе без прививок людей обязывают пройти карантин. То есть он проходит тоже в довольно комфортабельных отелях, это не какие-то там инфекционные боксы или какая-то страшная больница, нет. Это комфортабельные отели, там не меньше трех звезд, бассейн, прилегающая территория… То есть это все здорово, но мне пришлось провести там шесть дней.

С.С.: Мне обязательно нужно было, чтобы вторая сторона, конечная точка, тоже была безвизовой, ну и обязательно нужна была пересадка в Париже , чтобы я мог здесь выйти и запросить политическое убежище. Но меня не посадили на рейс. Сказали, что это очень подозрительно, потому что у нас есть прямые рейсы в Тунис. А вы летите через Шарль-де-Голль, это очень подозрительно, вы без визы не можете так полететь. Ну и никакие уговоры, ничего не помогло.

С.С.: То есть конечная точка у меня уже была, был только вопрос, как туда добраться. И я попробовал сразу пойти ва-банк и попробовать из Стамбула полететь в Тунис с пересадкой в [аэропорту] Шарль-де-Голль.

С.С.: Нет, не знаю. Можно только догадываться, но, судя по тому, что дня через три он перестал пытаться дозвониться, тогда уже поняли.

Би-би-си: А эти люди, которые писали тебе, они продолжили тебе писать? Они пытались еще как-то выйти на связь?

С.С.: Нет, стало еще интереснее. Потому что абсолютно новое место, никто не говорит по-русски.

С.С.: В Беларуси провел вообще немного времени, около суток. Я уезжал, вообще не хотел афишировать этот отъезд никому. То есть это была такая секретная операция. Это такой стресс и страх. Вот именно тогда, в тот момент, это была просто паника.

С.С.: Мне сказали — "после обеда". Всегда вызывают и объявляют по громкой связи, но я пошел узнавать сам, звоню полицейским, есть ли что-то для меня. Нет, говорят, мы вас позовем. Пришел через два часа снова. Нет ничего. Я уже пошел готовиться к ужину, и тут слышу — называют мою фамилию. Сотрудник говорит: багаж, багаж тащи. Было понятно, что уже пришло положительное решение по моему вопросу, и сейчас меня выпустят в город.

С.С.: Да, у меня была эта фраза, как она звучит — уже не помню, уже выпала из памяти. Я ее твердил, как заклинание, сначала одному полицейскому, он не понимал. Потом второму, потом третьему. Ну как бы ничего в конце концов и не поняли, пригласили мне переводчика, очень ему большое спасибо, очень внимательно отнесся, с пониманием, сказал, что это обычное дело, очень часто приезжают, не переживайте, это все обычная процедура, мы подпишем несколько бумаг. Несколько часов продолжалась эта процедура. Меня подержали в каком-то запертом помещении и направили в депортационный центр.

Би-би-си: Как ты вообще подошел к кому-то там и что сказал, у тебя была какая-то заученная фраза, что я такой-то и такой-то и хочу политическое убежище?

Из Туниса в Шарль-де-Голль, оттуда в Санкт-Петербург, оттуда в Минск. И я уже был более спокоен, то есть уже был план, в котором я хотя бы 50/50 был уверен. И пустили на рейс, никто даже не спросил тогда про визу, мне сразу выдали оба посадочных талона — и на первый, и на второй рейс. И я прилетел в Шарль-де-Голль.

Начал более детально изучать, что это за условия, и оказалось, что пересадка должна быть обязательно меньше 24 часов, не должно быть смены аэропорта. И одно из самых главных условий — оба рейса, и туда, и оттуда, должны совершаться партнерскими авиалиниями. Я не знал, какие линии друг дружке являются партнерами, поэтому я начал искать рейс одной и той же авиакомпании. И туда, и оттуда. И такой рейс нашелся.

Я пошел на официальный сайт французского посольства. Меня интересовал именно вопрос о транзитной визе. Оказалось, что при некоторых условиях белорусам не нужна транзитная виза во Францию.

С.С.: Ну, вообще да. То есть я попал в камеру третьим, там уже было два человека. Один был турок, а второй — кабардинец по-моему, уже несколько раз сидевший. Вот он начинает более-менее объяснять, что там будет дальше в следственном изоляторе, куда я дальше отправлюсь. Потому что там еще было ничего. Ну не считая того, что мы проходили следственные действия, многие из которых проходили болезненно.

Би-би-си: Кажется ты говорил раньше, что в СИЗО первичные навыки приобрел, которые тебе потом помогли в колонии?

С.С.: То есть прямо избивали. Избивали весь день в квартире, еще пока шел обыск, выемки. Все эти здоровяки стояли надо мной, там, наступали на голову, возили лицом по полу. То есть развлекались люди так. После этого меня там подержали какое-то время в ИВС местном и уже повезли в следственный изолятор. Это было СИЗО №5 города Краснодара. Очень маленькое СИЗО такое, для своих. Да там всего-то десяток-полтора камер, наверное, рассчитанных на два-три человека.

Буквально через полчаса ко мне в квартиру ворвался ОМОН — нет, даже на них было написано "Антитеррор". Сразу чем-то сбили с ног уже прямо в дверях, они прямо по мне забежали в квартиру. Здоровенный дядька в этих… берцах. То есть этот первый день, конечно, это было что то с чем-то. Это был первичный допрос, когда им еще все можно. Ну они и потом, конечно, себе очень многое позволяют, но вот в этот первый день, конечно, они оторвались неплохо на мне.

С.С.: Ну да, в общем-то история простая и грустная, таких историй очень много. Я как бы знал, что это сомнительные… вещества. Сомнительное занятие, но в то же время меня уверяли, что это еще не в списке запрещенных веществ. Что список обновляется нечасто. Это то, что еще не в списках, надо ловить момент. Но, как оказалось, мне прислали эту посылку, которая была начинена собственно уже запрещенными веществами.

С.С.: Я поехал туда на заработки к знакомым. Точнее, знакомый уже некоторое время там работал.

Би-би-си: Давай вернемся к тому, как ты попал в тюрьму в России. Ты белорус, вырос в Минске. Как ты оказался в России?

Вот за эти полтора года я увидел, что такое по-настоящему тюремные условия. Это было отвратительно. Я уже сказал, что очень маленькая камера. То есть спать по очереди — это само собой разумеется. Никакого, естественно, ремонта. Обвалилась с потолка штукатурка, тараканы…

Но это такой формализм! То есть вот эти все суды у меня длились больше года, наверное. Год и три или четыре месяца. Какое-то переливание из пустого в порожнее.

С.С.: В первом — девять месяцев, пока шло следствие. Пока мне не было окончательно сформировано обвинение. После этого меня уже перевели в СИЗО №3 города Новороссийска, после этого периодически вывозили в город Крымск на судебные заседания.

В камере на 12 человек у нас сидело 26. Это несмотря на то, что она по метражу своему даже для 12 человек маловата. И вот эти 26 человек в камере на 12, в той же самой комнате и туалет, и столовая. И спальня для всех этих 26 человек. И все эти люди — далеко не самые приятные в большинстве своем.

С.С.: Именно потому что это такое маленькое закрытое помещение, где при этом очень большая концентрация людей. СИЗО ФСБ — оно немного другое, там очень немного заключенных, но когда меня перевели в СИЗО №3 города Новороссийска — тогда я понял, о чем говорят.

Би-би-си: А почему говорят, что СИЗО — это более тяжелая часть заключения, чем колония?

Старайся не материться, особенно когда с кем-то общаешься, потому что бывают люди, которые могут за одно слово зацепиться и перевернуть твою фразу так, как будто бы ты обматерил его, а не просто сказал что-то. К слову. То есть будет по-тихому — проплывешь себе и поедешь дальше в зону, в зоне вообще все по-другому, там уже можно вздохнуть.

С.С.: То есть он давал такие общие советы. Никуда не лезь, в чужие споры не встревай или в чужие драки, не садись никогда играть ни во что, как бы тебя не звали, десять раз подумай, прежде чем что-то сказать или ответить.

Би-би-си: И этот человек тебе тоже что-то рассказывал? Какие основные уроки которые ты вынес из общения с ним и с другими заключенными?

С.С.: Со всеми, кто поступил. В Саратове, как оказалось, не любят тех, кто приезжает из Краснодара, потому что считают, что краснодарские зоны все "черные" — там все "блатуют", вот мы сейчас будем вас "перекрашивать".

С.С.: Да-да, именно такой. Я этими действиями в общем-то и руководствовался. И в СИЗО, и дальше, когда меня отправили. Меня не сразу отправили в ОТБ, сначала я поехал в ИК-10. И у меня был план — я буду тихонько сидеть на месте и заниматься своими делами.

Би-би-си: Когда тебя определили — это был какой-то план "я тихонечко сижу, не буду отсвечивать"?

"Они ничего не хотят узнавать, это просто такая ломка"

Еще когда я был в Краснодаре, ходило очень много слухов, что хорошо бы не попасть в Саратовскую область вообще. Когда я освобождался, все было иначе, но тогда это были одни из самых страшных зон. Даже в других областях люди слышали про ОТБ-1 и про ИК-13 — самые страшные их зоны.

С.С.: Тут трудно сказать. Никто ведь тебе таких вещей не сообщает — приходят, стучат в дверь — такой-то и такой-то, собираемся на этап. И так я оказался в СИЗО №1 города Саратова. Пока еще в СИЗО. Я так понимаю, что меня изначально определили уже в Саратовскую область, а по приезду в Саратов определили в СИЗО, там уже было распределение по колониям.

С.С.: Это была статья 228.1, часть 5 [незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств] — и неоконченный состав преступления. То есть все вывели к тому, что я приобрел большой объем наркотических веществ с целью дальнейшего сбыта, но не довел свой умысел до конца, потому что доблестные правоохранительные органы пресекли эти действия. Мне дали всего девять лет.

Би-би-си: Какой у тебя срок был по приговору и какая вообще статья это получается?

Я никогда таких монстров не видел раньше. Огромные рыжие твари. Огромное количество всякой живности — то есть там были и обычные домашние рыженькие таракашки. Были и какие-то ужасные — иногда приходили из канализации, чтобы посмотреть на нас, что ли…

С.С.: Получил я ее почти сразу — это, как правило, происходит еще в карантине. Тебя ведь опрашивают "активисты" — что ты знаешь, что ты умеешь, что ты из себя представляешь. Там на каждого уже есть своего рода досье, если есть какая-то вакансия. Звонят, скажем, в оперотдел из столовой — нам пекарь нужен, есть пекаря какие-нибудь?

Би-би-си: Сколько времени прошло с тех пор, как ты поступил в колонию, и до того, как ты получил работу?

Потому что это уже открытое пространство, там стоит какая-нибудь беседка, лавочки, там можно покурить, походить, просто подышать свежим воздухом. После следственного изолятора, когда ты в этой бетонной коробке грязной, где целая куча людей, просто выйти куда-то — это, конечно, дорогого стоит.

Как говорил тот самый первый, с которым я познакомился еще в СИЗО-5, когда ты выйдешь в зону — ты выдохнешь. Ну и да, когда я вышел из карантина уже в зону, я действительно выдохнул.

С.С.: Карантин — это небольшое изолированное отделение. С маленьким прогулочным двориком, с несколькими больничными секциями. Тебя там учат, как правильно заправлять кровать, как есть за 15 минут и так далее.

После этого ты проходишь карантин некоторое время. Там уже над тобой работают "активисты", сотрудники уже практически не обращают на это внимания.

С.С.: Мне кажется, они ничего не хотят узнавать. Это просто происходит такая ломка, типа: ты пойми, куда ты приехал, будь поспокойнее, потише.

Би-би-си: А что ему нужно было, что он хотел узнать?

С.С.: Я уже даже не помню. Много моих ответов ему не нравилось.

Какой там был чудесный дядя — Плугин, майор Плугин, начальник отдела безопасности. Он, кажется, со мной вел беседу. Такое темное помещение немного — только его одного видно и сотрудники стоят, и у меня по бокам два сотрудника. Он задает вопрос, и если ему не нравится мой ответ, он делает вот так…

С.С.: Самое первое — это обязательно "сквозь строй". А дальше тебя уже заводят в кабинет, где куча сотрудников сидит — все службы, оперативники отдела безопасности.

И когда пришел в начале января черед плановой флюорографии, эти рубцы были видны на снимке. Во многих зонах есть флюорографические аппараты, но они маломощные. Выявить какую-то патологию они способны, но они недостаточно мощные, чтобы как-то эту патологию распознать. То есть видно, что что-то не так, а что именно — непонятно.

Таблеток наелся, ну и [работал], пока мне не стало совсем плохо — я с температурой под 40 сам свалился у себя на работе в палате и сам упал на больничный. Несколько дней пролежал с температурой — вроде все выправилось. То есть никаких особо анализов не делалось, но лекарства давали, я пошел на поправку. А оказалось, это была пневмония, и из-за того, что по большей части я ее перенес на ногах, она дала осложнение на легкие — на легких от пневмонии остаются рубцы.

С.С.: Сначала потребовалось заболеть пневмонией. Перед Новым годом в 2016-м я очень сильно простудился — ну это естественно, я работал в санчасти тогда, и это было очень тяжелое время, очень много было больных, и в основном пришлось бегать, помогать другим больным.

С.С.: Ну, довольно неплохие. Я мало с кем общался, потому что очень много времени проводил на работе, но это уже не следственный изолятор, где мы все в одной коробке и вынуждены как-то друг с другом контактировать. Там, как правило, людям друг до друга нет дела. Как-то все своими компашками устроились и все. Это мне, конечно, очень понравилось, я не очень общительный человек.

Би-би-си: В отряде нормальные были взаимоотношения у тебя со всеми?

С.С.: Да, я утром выходил из своего локального участка, шел в санчасть и до вечера там находился. После ужина возвращался к себе в отряд — телевизор посмотреть, книжку почитать.

Би-би-си: То есть ты жил вместе со всеми, и тебя утром как-то забирали, отводили туда?

Ко мне пришли из санчасти — им требовался помощник для врачей, то есть заполнять какие-то карты медицинские, то есть там нужно было уметь писать. Нехитрое дело, но тем не менее меня туда взяли. Я там полгода проработал.

С.С.: Нет, я такого еще не говорил тогда. У меня тогда и в мыслях не было, что зэк может сидеть за компьютером. То есть я и не скрывал этого, но и зачем об этом рассказывать — это здесь бесполезный навык.

Би-би-си: А ты сказал, что ты с компьютерами хорошо можешь.

С.С.: Не пришлось. Я как только приехал, так как было подозрение на туберкулез, меня сразу же повезли на рентген. И на более мощном рентгене меня уже просветили, сделали снимки в разных плоскостях, и стало понятно, что это никакой не туберкулез. И все.

Он как-то он пытался это придержать, и вот еще, наверное, неделю — может быть, дней десять — я пробыл в карантине, в инфекционном боксе в санчасти. Но нет, все-таки пришлось ехать. Он [говорил]: не переживай, мы позвоним, все нормально, все будет хорошо. Ну и в целом прошло относительно неплохо.

С.С.: Ну, я, во первых, очень не хотел ехать туда — я прямо старался задействовать всех: начальника санчасти, еще кого-то там — ну просто не везите, давайте подождем хотя бы, переснимем! (смеется)

Би-би-си: Когда тебя туда переводили, ты как представлял, что там делают с людьми?

С.С.: Ну, что там происходят какие-то прямо страшные вещи, там прямо ломают людей — ну вот такое. Что там ни фига не лечат. Слышал, что там на людях врачи ставят опыты.

Би-би-си: То есть это были какие-то просто слухи, что что-то там происходит?

То есть люди, как правило, вообще не хотели рассказывать, что там происходит, потому что мало с кем там происходит что-то хорошее.

Я когда ехал только в колонию, встретил одного парня — он через СИЗО возвращался из ОТБ куда-то то к себе — я не помню, в 17-ю что ли [колонию] или куда-то. То есть так получилось, что мы ехали в одном автозаке. Ну просто такой разговор попутчиков. "Кто, откуда едешь? — Из ОТБ. — Ну и как там? — Ну, как сказать… Да лучше не болеть. Не болей — и все будет хорошо".

С.С.: Ну, про него там очень много говорят. Очень много говорят.

Но у них процедура одна — если видны какие-то изменения в структуре, обязательно нужно отправлять в специализированное учреждение на дополнительные исследования. Потому что туберкулеза, естественно, все боятся, с учетом такой плотности населения.

С.С.: Ведение служебной документации — самой разной, от самого простого — что-то просто распечатать, какие-то пустые бланки отдать кому-то для заполнения — до работы с какими-то сложными схемами: рисовать их в фотошопе или еще в других каких-то программах — Word, Excel, видео… Ну, очень много.

Ну и как бы смотря из чего выбирать — проводить время где-то в отделении от завтрака до обеда, от обеда до ужина, спать в спальне в секции на 100 человек — либо воспользоваться комфортными условиями, находиться большую часть времени практически в офисном помещении за компьютером.

Меня позвали на следующий день. Встретил майор Александр Владимирович Сергеев, который провел со мной беседу, показал отдел безопасности, компьютеры. Говорил: тут очень много документации разной, какая-то рукописная, очень много на компьютере печатается. Начнешь здесь работать, все время будешь проводить здесь, от подъема до отбоя. И вообще вот эти все отделения — все это практически не будет тебя касаться. Работы много — всегда будешь при деле, занят, срок пройдет незаметно и так далее.

Буквально через три дня ко мне пришел молодой человек, который назвался дневальным отдела безопасности, сказал что у него сейчас есть вакансия — нужен человек, который хотя бы на уровне пользователя владеет компьютером и печатает быстро и грамотно. [Я говорю]: ну да, я могу, не вопрос. Говорит, ну тогда мы тебя завтра мы вызовем, уже побеседуем с кем-то из руководства.

С.С.: Да ничего особенного. Естественно, меня сразу же опросили "активисты" — что знаешь, что умеешь — это обычная процедура в любом учреждении. Те, кому нужно, прекрасно знают, кто что из себя представляет, что знает, что умеет, кем до этого работал, какую имеет специальность или образование.

Но как ни крути, неделю придется тебе здесь провести, потому что следующий этап отсюда на "десятку" [колонию №10] только через неделю.

Би-би-си: То есть ты всегда понимал, что этот видеорегистратор…

То есть это такое спецмероприятие, не бывает такого, что я просматриваю видеоархив и вижу, как сотрудник контролирует службу в храме, а после этого начинается… Извини… Что-то ненормальное.

Подготавливается это мероприятие, человека помещают в камеру, где нет стационарных средств видеонаблюдения. Кто-то из числа осужденных, доверенных лиц приходит за видеорегистратором для этого каким-нибудь. Исправным, хорошим, чтобы со звуком, картинкой было нормально. Чтобы заряжен был полностью.

С.С.: Когда происходят такие видеосъемки, это ведь подготавливается заранее — это ведь не делает сотрудник. Это делают специально обученные люди из числа осужденных.

Би-би-си: Когда ты понял, что на этих карточках, этих видеорегистраторах, — какие у тебя первые мысли были?

Я около двух лет этим занимался — то есть с архивами я уже работал, но с обычными, простыми. Все это время ко мне, естественно, присматривались, за мной был контроль, постоянно наблюдали. Опять-таки это был процесс какого-то обучения — как лучше сделать, как можно быстрее сделать. Но, конечно, во многом приходилось доходить самому.

То есть я почти сразу стал этим заниматься, но я занимался именно этими обычными видеозаписями — как сотрудник делает обход по отделениям, как контролирует в столовой приемы пищи, то есть самые обычные, повседневные вещи.

С.С.: Съемка на видеорегистратор происходит постоянно, то есть все сотрудники по учреждению передвигаются с регистраторами. Это обязательное требование. И, естественно, их постоянно нужно сбрасывать, эту информацию нужно систематизировать, как-то просматривать.

Би-би-си: Когда тебе принесли твой первый видеорегистратор — и когда ты увидел первое видео?

"Этим никого не удивишь, просто мы раньше никогда этого не видели"

С.С.: Нет, кто-то и мог, но далеко не все.

Би-би-си: А тебе было понятно, почему некоторые надо было сразу удалять, а другие куда-то относятся?

Би-би-си: То есть бывало такое, что ты эту флешку отдавал кому-то из сотрудников колонии и они ее уносили?

Потому что оно не должно было храниться — на это были конкретные указания. Раз есть видеозапись, мероприятия проведены — все, удаляй. То есть хранить это не нужно было — за редким исключением, когда [говорили]: скопируй на флешку, и начальник отдела с этой флешкой куда-то потом уходит — к вышестоящему руководству или, может, куда-то в управление.

Но уже по прошествии некоторого времени я подумал, что я буду это собирать, еще не зная, для чего. То есть еще четкого плана действий не было. Я еще тогда не думал, что я все это сейчас буду копить, а через три года я возьму и сделаю что-то. Нет. Пока буду складывать.

Естественно, понадобилось некоторое время, чтобы как-то это переварить. Естественно, при всем при этом продолжать выполнять свои функции, продолжать работу. Потому, конечно, и после первого, и после второго, и даже третьего, возможно, пятого [видео] — видимо, я не сразу понял, что я хочу делать.

У меня были такие же представления. Я много раз слышал, даже знал, был уверен. Но раньше-то никогда не видел.

В тюрьмах пытают, в тюрьмах бьют, в тюрьмах насилуют, в тюрьмах убивают — этим никого не удивишь. Просто мы раньше никогда этого не видели — ну, как-то не удавалось. А мы ведь такие люди… Говорить можно все, что угодно, но пока не посмотришь… Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правильно? Или, может, мы просто такие ограниченные, что пока нам прямо не сунешь под нос, мы до конца не осознаем, что это такое.

Это трудно сразу осознать. Я, конечно, слышал — мы все об этом слышали, все, кто живет в России, об этом слышали, все об этом знают, никого не удивляет.

С.С.: Нет, не сразу. Какое-то время я просто смотрел, но я не знал, как на это реагировать.

Би-би-си: В какой момент ты придумал какой-то план? Ты сразу начал это копировать себе?

С.С.: Конечно, что его сейчас принесут — и там будет какая-то жесть.

То есть понимаешь, какой интересный момент — Владимир Осечкин у себя на канале публикует видео с каким-то разоблачением, со свидетельствами, показаниями каких-то потерпевших, которые говорят, что подвергались избиениям или изнасилованиям в ОТБ-1.

С.С.: Нет, тогда еще про Владимира не знал, это уже ближе к 21-му году я понял. С годами жалоб на деятельность ОТБ-1 приходило все больше, и они, конечно, все проходили через меня, то есть я видел, откуда жалобы, кто жалуется — просто, скажем, частное лицо через адвоката подает жалобу или это чьи-то родители написали в прокуратуру, например. Или от Владимира Осечкина приходили жалобы. Либо по публикациям на его канале Следственный комитет и прокуратура начинали проводить проверки, и тогда снова эти жалобы сваливались на нас.

Би-би-си: Ты тогда уже знал, что к Владимиру Осечкину придешь с этим?

С.С.: Где-то окончательно оформился году в 2019-м, наверное. Тогда уже некоторые моменты у меня были, но я подумал, что буду собирать. Не всегда получалось успеть скопировать, но то, что удавалось, я все методично складывал, архивировал, прятал.

Бывали случаи, когда это могли быть какие-то заказные действия. Для чего? Не знаю, с целью выбывания показаний, с целью вымогательства — тут могло быть все, что угодно. С какой целью можно оказывать давление на человека? Да с любой. Каковы могут быть причины и мотивы у людей, которые это заказывают? Тут можно только гадать.

С.С.: [Причины] могли быть самые разные. Это могли быть просто какие-то воспитательные мероприятия, скажем, человек плохо себя вел, много жаловался, например, правозащитникам, адвокатам, в прокуратуру или еще куда-то. Ну или действительно отказывался выполнять требования администрации, не хотел соблюдать распорядок дня. Ну и вот проводились такие мероприятия, чтобы привести его в чувство, так сказать.

Би-би-си: Чаще всего по какой причине снимались эти видео? То есть зачем это нужно?

С.С.: Потом уже, наверное, понял, что бывали мероприятия, которые были заказаны сверху, и им нужны были подтверждения, что мероприятия действительно проведены. А бывали мероприятия, которые просто должны были быть проведены, и подтверждения либо никто не попросил, либо оно не требуется.

С.С.: Честно говоря, планирование — это то, наверное, что мне удается. Я очень некомфортно себя чувствую, если не знаю, что будет дальше. Поэтому и вот последние недели я чувствовал себя в большом стрессе, когда у меня не было никакого плана и я не знал, что меня ждет. Не то что на следующей неделе, я не знал, что будет завтра.

Би-би-си: Ты вообще такой человек, который придумал план и дальше можешь ему следовать?

Хотя я человек такой уже был, в последние годы своего срока особенно, очень раздражительный, очень эмоциональный, поэтому никто особо не обращал внимания, если я чуть более раздражительный, чем обычно. У меня работа была нервная (смеется).

Где взял силы? Да не знаю. Я бы не сказал, что мне потребовались какие-то неимоверные усилия, чтобы решиться, чтобы продолжать это делать. Я думаю, что оно как-то просто в моменте приходило само. И главное было иметь какой-то план действий. Скажем, вести себя естественно, не нервничать.

С.С.: Если бы это, конечно, вскрылось до того, как я освободился, я бы, наверное, не освободился. То есть хорошо прятал.

Би-би-си: Ты должен был эти видео удалять — ты их не удалял, ты их архивировал. Ты решил, что ты вынесешь это за пределы колонии. Ты единственный человек за всю историю существования российских колоний, который умудрился это сделать и которому вообще пришел в голову такой план. Ты видел, что там происходит, ты знал, что тебе может грозить, если ты это сделаешь. И при этом ты все равно где-то нашел эти силы, эту смелость. Как ты смог?

Они направляют письмо — опросить вот этих осужденных, дать пояснения от вот этого, вот этого, вот этого сотрудника по таким-то, таким-то, таким-то вопросам.

Они не расследуют ничего сами, они не приезжают с проверкой показаний на месте, они не приезжают изучить достоверность фактов, изложенных этим потерпевшим, — то есть в какой палате это происходило, при каких обстоятельствах, кто именно это делал. Нет.

Следственный комитет, возможно, возбуждает дело, и прокуратура по надзору тоже как-то активизируется. И что они делают — следственный и надзорный органы — они направляют в ОТБ-1 запросы типа: "Поясните, пожалуйста, вот эти, вот эти, вот эти вопросы".

А имея план, я чувствую себя комфортно. Я знаю, как прийти к следующему пункту, какие для этого нужно выполнить подпункты, и уже следую самостоятельно составленной инструкции. Это моя зона комфорта.

Би-би-си: Когда ты видел эти видео там еще, в колонии, тебе было страшно, что с тобой произойдет то же самое?

С.С.: Нет, были опасения, что со мной может произойти то же самое, если я не буду достаточно осторожен, достаточно предусмотрителен, если я потеряю бдительность. Главное было не нарушать этих правил.

Би-би-си: Ты так полагался на план, но ведь произойти в принципе может все, что угодно. У тебя не было такого страха?

С.С.: Прямо страха нет, потому что когда предусмотрено практически все со всех сторон, когда прекрасно знаешь, как это работает…

Нет, естественно, бывали очень непредвиденные моменты, бывали очень стрессовые ситуации. Как-то раз было, что ночью к нам приехала огромная группа из Следственного комитета, из прокуратуры по надзору и управления ФСИН — не только управления ФСИН по Саратовской области, но и сотрудники из центрального аппарата ФСИН — было больше 15 человек, наверное. Они начали опрашивать осужденных, это тоже было после какой-то из публикаций Владимира.

Би-би-си: Эта публикация не была связана с тобой.

С.С.: Конечно нет, я ведь находился в местах лишения свободы. В то же время я подумал, ничего себе мужик — это что он там такого выпустил, что они ночью тут подхватились, приехали из Москвы, из управления, из прокуратуры? Это что он там такое мог сказать или сделать, что они настолько быстро отреагировали? И вот, наверное, тогда я и понял, что вот это человек, который сможет сдвинуть все это, всколыхнуть все это болото.

Би-би-си: Но при этом это был опасный для тебя момент? Они же все проверяли?