"Если ничего не найду за 40 дней, то уеду из страны". Любимый многими японский повар может покинуть Эстонию

"Дорогие друзья в Эстонии, пожалуйста, помогите мне с этим. 18 июля я ушел с моего прошлого места работы в ресторане Kampai. С того момента я планировал открыть свой собственный небольшой ресторан японской кухни "Омакасе Кайсэки" и искал подходящее место для этого", — написал шеф-повар в Facebook.

Хираката объясняет, что "Омакасе Кайсэки" — это ресторан высокой кухни в японском стиле, где шеф-повар готовит еду перед посетителями и напрямую подает им ее, сопровождая все это рассказом о блюде, например, какие ингредиенты используются и как правильно его есть.

"Я думал, что такой тип заведения был для Эстонии новым и уникальным. Поэтому я был в предвкушении. Но за последние три месяца я не смог найти подходящего места для ресторана", — говорит Хираката и добавляет, что все это время жил без дохода.

"Невозможно продолжать, если не видишь проблесков света сквозь тьму. Поэтому я решил: я буду пытаться найти место для ресторана еще 40 дней. Если все равно ничего не подвернется, то я уеду из страны", — сказал шеф-повар.

Хираката попросил своих друзей и знакомых сообщить ему, если они что-то знают о возможных вариантов недвижимости, которые могут подойти для его нового заведения, или же если у них есть контакты маклеров.

"Я буду поддерживать огонек надежды следующие 40 дней. Посмотрим, как все обернется! Спасибо за ваше внимание и участие!" — сказал он в конце.