Клиника ТУ прекращает плановое лечение: заполняемость ковид-отделений приближается к 100%

Член правления клиники профессор Йоэль Старкопф сказал, что заполняемость койко-мест для больных COVID-19 в клинике и других больницах лыунаского медицинского штаба приближается к 100% и необходимо создание дополнительных мест.

В связи с этим операции, процедуры и исследования будут приостановлены в отделениях внутренних болезней, кардиологии, пульмонолгии, неврологии, хирургии.

Точный перечень и объем приостанавливаемых услуг станет ясен в ближайшее время.