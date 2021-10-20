20.10.2021, 13:19
Клиника ТУ прекращает плановое лечение: заполняемость ковид-отделений приближается к 100%
Foto: Argo Ingver
Правление Клиники Тартуского университета решило приостановить стационарное лечение с 25 октября, чтобы покрыть увеличившийся спрос на больничное лечение пациентов с COVID-19 и повысить медицинскую готовность.
Член правления клиники профессор Йоэль Старкопф сказал, что заполняемость койко-мест для больных COVID-19 в клинике и других больницах лыунаского медицинского штаба приближается к 100% и необходимо создание дополнительных мест.
В связи с этим операции, процедуры и исследования будут приостановлены в отделениях внутренних болезней, кардиологии, пульмонолгии, неврологии, хирургии.
Точный перечень и объем приостанавливаемых услуг станет ясен в ближайшее время.