ВИДЕО | "Это не эксперимент и не шутка”. Ситуация ухудшается с каждым часом, госпитализирован трехлетний ребенок
”Ситуация в больницах ухудшается даже не с каждым днем, а с каждым часом”, — заявил Вайкнеметс. Сейчас мы находимся во второй фазе медицинской готовности и очень близки к третьей фазе, когда будет нарушено не только плановое и амбулаторное лечение, но и экстренное. Количество пациентов в больницах скоро станет критическим, тогда будет необходимо ввести еще более жесткие ограничения. Если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы еще хуже. При этом уровень вакцинации все равно недостаточен.
"Пока большинство умерших пациентов не были вакцинированы. У невакцинировнных, действительно, больше шансов попасть в больницу. Да, в больницах 30% вакцинировано, но важно различие по возрастным категориям. Департамент здоровья берет на себя смелость заявить, что если бы уровень вакцинации у нас был ниже, то ситуация была бы намного хуже. Вакцинация работает. В Латвии меньше вакцинированных пожилых, чем у нас, поэтому можно сказать, это корень их бед”, — отметил Вайкнеметс.
”У нас пандемия, которая убивает. Это не эксперимент, не шутка, это реальный кризис”, — сказал представитель ведомства.
Урмас Суле отметил в свою очередь, что при всем драматизме ситуации у нас все же много ответственных людей, которые вакцинировались, что помогает немного сдерживать распространение заболеваемости. ”Интенсивно распространяется заболеваемость среди более молодых. Вчера, например, был госпитализирован трехлетний ребенок”, — сообщил он.
Медперсонал выдохся
Проблемой является и рост заболеваемости среди медперсонала. ”Болезнь распространяется как в семьях, больницах, так и учреждениях попечения. Это означает, что заболевают и работники сферы здравоохранения. За одну неделю заболеваемость среди работников больниц выросла на 50%”, — отметил Суле. Кроме того, следует принимать во внимание, то такой работоспособности, как весной, от работников здравоохранения ждать нельзя, поскольку они и так очень устали, а многие даже уволились. ”У нас нет этого трудового ресурса. Мы пытаемся сделать все, чтобы его достичь, но вызов более серьезный, чем весной. Попробуем сделать все, что в наших силах”.
По словам министра Танеля Кийка, надеяться на то, что вирус куда-то денется сам, не приходится. "Правительство обсуждало ситуацию более шести часов. Резко возросло количество госпитализаций, их больше, чем за несколько последних недель вместе взятых. Лыунаский медицинский штаб вышел с очень жесткими предупреждениями. На уровне государства нам пришлось принять меры для поощрения вакцинации и предотвращения распространения вируса. Вирус просто так никуда не уйдет”.
”Семейным врачам будет направлено дополнительно 5 млн евро, чтобы поддержать вакцинацию и наем персонала. Выделим дополнительными средства местным самоуправлениям, чтобы те поддержали этот процесс. Также направим деньги больницам, которым все труднее найти работников для ковид-отделений”, — перечислил министр меры поддержки со стороны правительства.
”Давайте посмотрим на то, что там происходит на юге или востоке, — призвал он. — У наших соседей ситуация еще более тяжелая из-за низкого показателя вакцинации. Это примеры, которые могут послужить нам предупреждением. Мой призыв ко всем: воспользуйтесь бесплатной возможностью и вакцинируйтесь. Самый разумный план на время школьных каникул: вакцинироваться. Это можно сделать с 12 лет”.
Министр обратился к коронаскептикам и попросил не усугублять ситуацию.
Катастрофы не избежать?
”Нынешняя ситуация означает то, что, может быть, нам не удастся предотвратить катастрофу”, — отметила в свою очередь Валликиви. Тем не менее, по ее словам, мы можем вакцинироваться и тем самым немного улучшить ситуацию.
”На 10-15 пациентов с COVID дома лечатся 100 или 150 человек с коронавирусом. Очень мучительным и неприятным путем приобретается иммунитет. Люди напуганы и озадачены, они в опасности, поскольку течение болезни может ухудшиться абсолютно в любой момент. Могут возникнуть нарушения здоровья, которые снизят качество жизни. Возможно, к прежней жизни будет уже не вернуться”.
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